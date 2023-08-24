英國宗教研究科學生下降 神學影響世界力度受挫？

根據英格蘭和威爾斯宗教教育委員會、全國宗教教育教師協會報告，英格蘭和威爾斯宗教研究（RS）A level考試報名人數下降3.5%和24%，呼籲增聘及加強培訓教師，幫助學生理解倫理和神學問題如何影響現代世界。



報告指，今年在英格蘭有14,690名學生報名參加該考試，在威爾斯則有748名學生報名，相較於去年分別下降了526人和234人。



教育委員會對於這下降趨勢表示擔憂，多年來宗教研究是受歡迎學科，2003年至2022年間參考人數增長39%。教育人員表示，教授宗教研究的專業教師短缺使得一些學校難以提供A level宗教研究課程。特別是中部地區和東北部受到短缺影響更為嚴重。



在這種專業教師短缺的情況下，教育委員會呼籲招聘更多教師，以確保宗教研究課程的持續進行。他們指出，宗教研究是對倫理和神學問題的研究，這些問題對於現代社會仍然具有重要影響。



針對這一情況，全國宗教教育教師協會主席凱蒂·弗里曼（Katie Freeman）表示，A level宗教研究仍然是學生非常受歡迎的選擇，並且提供了豐富的學習經驗和智力挑戰。她還強調，宗教研究的專業教師負責引導學生進行敏感的課堂辯論，幫助他們理解倫理和神學問題如何影響現代世界。



教育委員會也呼籲加強教師培訓助學金和資源的公平分配，以改善宗教研究課程的狀況，並確保宗教教育的持續發展。他們表示，宗教研究的成功故事已經持續了二十年，為學生提供許多機會，尤其是來自弱勢背景的學生，讓他們進入頂尖大學並從事法律、新聞和教學等職業。



英格蘭和威爾斯兩間教育機構呼籲，加強招聘和培訓宗教研究教師，以確保宗教研究課程的持續提供，讓學生繼續受益於這門學科所帶來的知識和機會。

