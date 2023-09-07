大馬國立學校引入回教價值觀：五大宗教指違憲

馬來西亞宗教理事會要求政府禁止在學校引入回教作為生活方式，對教育部的「腦威聖訓40段」表示擔憂，認為憲法並未允許回教教學。教育部則稱該模組只涉及回教徒學生，該決定引起非回教教育團體的爭議。



吉隆坡23日訊消息，馬來西亞五大宗教諮詢理事會（MCCBCHST）敦促政府和教育部遵循聯邦憲法，禁止在國立學校引入回教作為生活方式。該理事會對教育部推出的「腦威聖訓40段」鑑賞模組表示擔憂，並稱這是違憲。



該理事會指出，聖訓明顯是回教的一部分，在憲法中沒有明確允許在國立學校進行該類回教教學的條款。聯邦憲法規定，伊斯蘭只涉及回教的儀式和慶典，而非回教作為一個全面生活體系的概念。



根據聯邦憲法，每個宗教團體有權在教育機構建立和維持自己的宗教。因此，聖訓40段可能違反聯邦憲法，因為憲法確保個體權益，包括學生，不受其他宗教教導以及參與其他宗教儀式或禮拜行為的影響。



之前宣布的「腦威聖訓40段」鑑賞模組將不涉及非回教徒學生。教育部長法麗娜表示，該模組將在國民宗教中學（SMKA）和政府資助的宗教學校（SABK）實施，以培養學生關於先知穆罕默德所傳授的價值觀。該模組將從明年起擴展至教育部下屬的其他學校。



維基百科資料，馬來西亞五大宗教諮詢理事會是一個成立於1983年的非營利跨信仰宗教團體，簡稱「五大宗教諮詢理事會」。它主要是由馬來西亞非穆斯林的宗教人士組成，並作為一個宗教諮詢、對話和協作的組織。

