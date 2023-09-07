信義會調查：41%大專生賭錢青年欠債30萬 促政府加強教育

基督教香港信義會社會服務部發佈「香港大專學生賭博行為調查」，41%大專學生近三個月內參與傳統賭博，95%學生認為金錢重要，花費由少於$500至超過$5,000。有求助者欠債30多萬更誤墮中介，該會促政府加強預防網上賭博教育。



基督教香港信義會社會服務部i-Change賭博輔導平台今年4月進行「香港大專學生賭博行為調查」，了解他們對於金錢的觀念及參與賭博活動的情況，取得601人回應，最多受訪者年齡介乎19至25歲。



調查發現，41%的受訪學⽣在最近三個月參與傳統賭博活動，95%學⽣認同金錢重要，當中更有35%認為金錢非常重要，成為誘發賭博失調因素之一。



參與傳統賭博的大專學生，80%相信有方法贏取金錢、近50%參與網上賭博活動，原因為娛樂、消磨時間等。最近三個⽉內參與傳統賭博的⼤專⽣，近31%在賭博上花費不多於$500；約11%花費$501至$2,000；近5%花費$2,001⾄$5,000；3.2%花費超過$5,000。



有個案求助者2021年開始接觸網上賭博，為搏翻本在網上借貸，欠下30多萬，更誤墮中介債務重組陷阱，資不抵債下申請破產；其後接受信義會社會服務提供的輔導逐步戒除賭癮。



該會的i-Change賭博輔導平台計劃主任莫偉豪指，遇到債務問題應向具專業處理債務人士及債務輔導尋求協助。而針對大專生賭博問題，以及網上中介借貸陷阱。信義會社會服務部促請政府加強預防網上賭博教育，協助建立健康的理財觀、加強規管打擊非法借貸中介、加強支援「網上賭博個案」及「債務問題個案」的服務平台。

