俄烏戰事陰霾 教宗盼俄羅斯青年播下復和種子

俄烏戰事陰霾未散，教宗方濟各8月25日在線向俄羅斯青年發表講話，呼籲他們成為和平的工匠，播下復和的種子；盼望他們在衝突和極端化的世界，成為宣揚和平與愛的力量。



教宗方濟各在聖彼得堡舉行的第十屆俄羅斯青年天主教徒全國聚會，以視像方式向約400名青年講話，認為俄羅斯年輕人能在當前的衝突和極端化問題，成為和平工匠的祝福和希望。



他同時邀請年輕人成為播種者，將復和的種子播撒出去。教宗引用自己在里斯本世青節上的演講，鼓勵年輕人用夢想取代恐懼，成為夢想的企業家。他在聚會上強調，在牧民呼召之前，我們需要迅速起身，將天主的喜樂帶給他人。



教宗提到天主的愛是給每一個人的，教會是所有人的教會，並呼籲不要讓教會成為篩選進入的門檻，強調教會是一位敞開心扉的母親，知道如何歡迎和接納所有需要更多關懷的人。



對於兩代共融，呼籲年輕人和老年人之間的對話和經驗傳承，鼓勵年輕人成為代際之間的橋樑建設者，認識到前輩和祖父母的夢想對一個民族的歷史和文化的延續具有重要性。



最後，教宗勉勵年輕人成為希望、和平和喜樂的標記，並鼓勵他們相信可以改變自己所生活的歷史。教宗方濟各的講話傳達出對於俄羅斯年輕人的祝福和希望，盼望他們在當前的世界中成為宣揚和平與愛的力量。

