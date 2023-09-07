幸福小組國際研習會：楊錫儒促反轉自私心態學捨己

高雄福氣教會主辦「2023幸福小組國際研習會」8月28至30日在高雄海洋流行音樂中心海音館舉行，創辦人楊錫儒牧師呼籲會眾，傳福音是去除自私、學習捨己：「耶穌不要你失憶，耶穌要你回憶。」



該次研習會主題為「看不見的更關鍵，幸福良率UPGRADE」，參加者來自8個國家包括：香港、馬來西亞、加拿大、新加坡等、219間教會、3,600多人，高雄福氣教會主任牧師楊錫儒在第一日研習會分享題目：「若有人要跟從主」。



他以自私和捨己作對比，引用馬可福音8章31至34節記載耶穌教訓門徒將要被殺過三天復活，彼得勸阻的時候耶穌轉身看著門徒責備彼得「撒旦，退我後邊去吧，因為你不體貼神的意思，只體貼人的意思」（33節）。



楊錫儒解釋，耶穌責備彼得因為他只體貼自己和人的意思，沒有在乎耶穌和愛祂。最後在危難之時更加三次不認主，這全部都是自私的展現。



耶穌不容許人的生命當中有甚麼東西比祂更重要，楊錫儒指出：「耶穌不要你失憶，耶穌要你回憶。所以福音要撇下一切，福音和自私是對立的，福音要捨己、自私就會捨棄耶穌……。」



自私的相反就是捨己，耶穌要求門徒若要跟從祂就當捨己，背起祂的十字架來跟從（34節）。楊錫儒並且提到開辦幸福小組受到不少阻攔，源於自私心態，幸福小組的門徒訓練就是除去人的自私本質，效法耶穌捨己，盼望信徒生命更新從自私轉向捨己。



楊錫儒早前接受GOOD TV專訪時表示，今次的研習會針對開辦幸福小組的教會，反思做得沒有預期好的原因，在過程中犯了甚麼錯？因此，選擇「看不見的更關鍵」為主題，要是看得見就沒有人在乎；看不見的才容易忽略。



他又提到，教會與社會都講愛，然而兩者不一樣。教會的愛是十字架的愛，十字架的愛就是犧牲。因此教會傳福音不是講一大堆方法論，而是怎樣去實踐愛。

