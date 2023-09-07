播神院慶講座：鮑維均牧師籲身體獻上回應基督救恩

播道神學院9月1至2日舉行90周年院慶，美國三一神學院院長鮑維均牧師在第一晚以院訓「在神面前得蒙喜悅」解釋將身體獻上的意義，此為一種感恩的祭回應基督的救恩，講座因颱風影響改為線上直播，吸引2千多人次觀看。



將身體獻上：是感恩的祭



鮑維均稱，是次專題講座三講的題目來自播道神學院院訓，第一晚主題為「在神面前得蒙喜悅——聖潔的事奉」，選自提摩太後書2章15節。提摩太後書是保羅最後的著作，是一本 撮要式的書信，每一句是延伸保羅之前書卷的討論，所以並非獨立的書信。



「在神面前得蒙喜悅」原文是將自己在神面前獻上，問題是將身體獻上甚麼？環球新譯本翻譯為「把自己呈獻給神」，只有在羅馬書12章出現過，在提摩太後書引述這觀念代表將自己身體獻上，身體也是現今神學主要討論議題之一，乃是外邦人面對的問題。



鮑維均繼而指出，保羅叫我們將身體獻上，這個獻上是感恩的祭，「感恩的祭是既然耶穌在十字架為我們死，我們行事為人要對得起福音，明白一切以基督為主。外邦人最大的罪行既是明知基督是創造主，卻沒有以此來敬拜、感恩和回應祂，所以將身體獻上是一個感恩的祭。」



將身體獻上：回應基督救恩



羅馬書12章1節「將身體獻上當作活祭」，將身體獻上的「將」，何解？鮑維均解釋，基督在最後晚餐設立聖餐，將自己獻上，「耶穌在上十字架之前進行這個儀式，好像一個開啟制，事情將會如此發生，耶穌基督作為贖罪物。」



鮑維均稱：「活祭是耶穌基督的死而活，所以我們將身體獻上活過來不再為自己活，是為神作出感恩的祭而活，『將』是回應耶穌基督十字架的救恩，重演耶穌基督在主餐所做的動作，今天我們也如此做而將身體獻上。保羅叫我們將身體獻上，最後是建立基督的身體、建立教會好像耶穌一樣。」



保羅被囚在獄中仍要讓萬國聽聞福音，時至今天也是如此。鮑維均指，上一世紀著重護教，現時在校園有別於出去辦佈道會，而是在校園內建立群體、彼此相愛、活出基督見證，叫人得到福音的好處。



最後，鮑維均表示播道神學院院訓第一句：「竭力在神面前得蒙悦納」，是將自己以至擺上融入基督的身體，使我們能夠成為合一的見證，傳福音最厲害的工具，也是作神工人的提醒。



播道神學院90周年院慶專題講座，日期：9月1至2日，講員：鮑維均牧師（美國三一神學院院長），總主題「盡忠，盡忠為耶穌」，分題：「在神面前得蒙喜悅——聖潔的事奉」、「作無愧的工人——尊貴的事奉」、「按正意分解真理的道——生命的事奉」；是次講座因颱風影響改為線上直播，第一晚講座2,300多人次觀看。

