大馬教會協進會75周年 華勇主教：傳福音不畏挑戰！

馬來西亞教會協進會近日舉行75周年慶典，來自英國聖公會、天主教、長老會、路德會等不同教派代表參加。馬來西亞衛理公會榮休會督華勇呼籲當地教會保持獨特身份和優勢，成為國家的祝福、成為鹽和光。



馬來西亞教會協進會（Malayan Christian Council）成立於1948年，8月12日慶祝75周年及感恩崇拜，感恩儀式聚集來自不同教派的代表，包括英國聖公會、天主教、長老會、路德會、衛理公會、敘利亞的東正教等。



馬來西亞衛理公會榮休會督華勇（Bishop Dr. Hwa Yung）在講道中回顧馬來西亞教會協進會的歷史，提到該會的成立和貢獻，鼎盛時期協進會與地方教會協調了220名宣教士在333個新村工作。他強調教會的宣教身份的重要性，呼籲恢復使命，建立一個由真正的信徒、忠實的門徒、聖靈授權，以及無所畏懼的傳道人和傳教士組成的強大教會。



華勇主教還提到，教會面臨著新形式的挑戰，包括孤立主義模式、後現代神學的異常教義以及失去宣教身份等。他呼籲教會尋求上帝的幫助，培養變革推動者，為當今的世界和社區帶來虔誠和正義的變革。



最後，華勇主教激昂道：「作為馬來西亞教會，我們也有一個呼召來加強我們國家的本土教會，並保持我們獨特的身份和優勢。馬來西亞教會被呼召成為國家的祝福，成為鹽和光。儘管遭受迫害，新約教會仍在成長。儘管面臨挑戰，他們並沒有退縮。相反，儘管遭受迫害和殉道，它仍然繼續專注於傳播福音，從而變得更加強大並不斷發展。 」

