皮尤研究：美國4成信徒接觸逝去親人

皮尤研究中心最新調，超過一半（53%）美國人聲稱曾通過夢或其他方式接觸逝去親人、福音派教徒（42%）對比無神論者更傾向接觸死者、三分一美國人親身感受鬼魂存在，聖經研究學者指這些行為介乎迷信和接近巫術之間。



53%美國人與去世親人互動



《基督郵報》引述，調查於3月27日至4月2日期間進行，共收集了5,079名美國成年人的反饋。結果顯示，53%的美國人表示曾與去世的親人有過互動。其中，46%的人在夢中經歷過這種互動，而31%的人聲稱它以其他方式發生。此外，34%的受訪者表示，他們」感受到」已故家庭成員的存在，28%的人向他們談論過自己的生活，15%的人認為已故的親戚」向他們伸出了援手」。不到一半（44%）的參與者提到在過去一年中至少有過一次這樣的遭遇。



42%福音派教徒：較無神論者傾向接觸死者



根據調查，只有34%的不可知論者和26%的無神論者聲稱有過這樣的經歷，而福音派新教徒的這一比例為42%。歷史上黑人新教徒（67%）和天主教徒（66%）的比例更高。具有中等宗教信仰的美國人比那些宗教信仰非常高或低的美國人更傾向於報告這些經歷。女性（53%）比男性（35%）更有可能報告有過與死者的經歷。



對於這種超自然經歷，聖約學院（Covenant College）聖經研究教授傑夫·德萊頓（Jeff Dryden）表示，雖然聖經並沒有直接支持，或反對死者與生者代禱、溝通，但教會對待死者的態度通常介於迷信和接近巫術之間。



三分一親身感受鬼魂存在



另一項由分析公司YouGov在2019年進行的調查發現，20%的美國人表示鬼魂「肯定存在」，25%的人表示「可能存在」。超過三分之一的美國人（36%）表示，他們親身感受到過靈魂或鬼魂的存在。超過十分之一（13%）的美國人表示，他們曾與死者的鬼魂或靈魂直接交流過。



儘管一些教會對於鬼魂和超自然經歷的話題保持沉默，但V1教會（V1 Church）牧師邁克·西諾雷利（Mike Signorelli）表示，在當今的文化中，人們在所有錯誤的地方尋求超自然經歷，牧師們將不得不」感到舒服」解決這個問題。



他指出，由於新時代和塔羅牌占卜、聖人以及人們參與的所有這些瘋狂的事情，對於很多牧師來說，他們將不得不適應參與超自然方面的事情，因為人們去所有錯誤的地方尋求超自然的體驗。

