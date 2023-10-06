全球多國颶風洪水地震：地球哭號上帝警號？

近月，全球多國及地區相繼出現風災、水災、火災、地震，中國、香港、菲律賓受洪水黑雨地震侵襲，夏威夷、美國東北部、摩洛哥、利比亞情況相約。連串現象是天災、人禍，還是上帝發出了警號？



中、港、菲：洪水黑雨地震



在亞洲，颱風杜蘇芮8月吹襲中國大陸，多地遭遇暴雨洪水，北京部分區域累計降雨接近1000毫米，嚴重淹水。吉林、黑龍江等地農田穀物被淹沒，引起糧食安全擔憂。中國教會舉行祈禱會，呼籲關注受災群眾和救援工作。



香港繼10號颶風蘇拉橫掃後，9月8號受颱風海葵雨帶影響，發生自1884年以來的世紀暴雨，16小時的黑雨令港島、九龍、新界地區出現水浸，水深及膝如同澤國，有學校圖書館及校舍受水浸影響，多間學校停課。



菲律賓自2月中部省份馬斯巴特島（Masbate）發生6.1級淺層地震，體育館與基礎設施遭破壞，昨（9月12日）群島區發生6.3級地震，香港天文台亦接獲十多名市民報告表示感到輕微震動維持數秒。



美國、北非：山火、颶風水災、地震



美麗島嶼夏威夷毛伊島拉海納8月底發生史上最嚴重山火，93人死亡、4000千多名遊客被困，有災民為逃生跳海。美國長老會救災中心、紅十字會、全國救災志願組織協調應災，太平洋長老會鼓勵人們捐款和祈禱，並且組織一支精神護理團隊加入紅十字會，除了提供物質，還疏導民眾的情緒。



美國東北部遭受70年來最嚴重水災，自7月紐約州在內美國東部多處下豪雨，紐約哈德遜河谷引發嚴重洪水，道路被淹没，數百人被迫撤離家園。



地震颶風夾擊北非，摩洛哥9月10日發生6.8級地震及餘震，死亡人數增加至2800人、2400多人受傷。多個基督教團體提供食水、衛生用品、住所；葛福臨牧師呼籲大家為摩洛哥人民和救護人員祈禱。摩洛哥宣布全國哀悼三天下半旗致哀。



利比亞受颶風丹尼爾吹襲東部城市德爾納（Derna），該市周一（11日）一座上游堤壩決堤，導致當地爆發嚴重水災，水位高至3米，整個社區與居民被沖入大海，多幢住宅房屋被沖走，屍體被埋在瓦礫下。洪水如海嘯湧入市內，死亡人數增至5000人，紅十字會指失蹤人數超過1萬。



誰發出警號：地球哭號、上帝警號？



地震和水災通常被歸類為自然災害，由地球自然的運作所引起。地震是地球板塊移動或斷裂引起的震動，而水災通常是由過度的降雨、河流氾濫或海嘯等造成的大量水的聚集。這些事件可說是自然界的現象，也不排除由人為因素引起。



對於災難的解釋有很多種觀點。一些人認為不能完全將災難歸咎於人類行為，因為自然災害是地球長期運作和變化的結果。但有些人相信災難是人類所引起，例如環境破壞或不可持續的人類活動，導致了自然系統的不穩定。



聖經描述天災遍佈舊約與新約



上帝在大災難的角色，一些人相信災難是上帝的警示，他們認為災難中蘊含著上帝的旨意和警告，促使人們反思自己的生活方式和價值觀；而聖經描述和解釋天災遍佈整本書。



1. 創世記9章11至15節：記載上帝與挪亞所立的彩虹盟約，應許不再被洪水滅絕，也不再有洪水毀壞地。



2. 出埃及記9章13至35節：埃及遭受一系列災禍，包括冰雹、火焰、昆蟲和黑暗等，這些災害被看作是上帝在埃及王法老身上顯示祂的權柄和審判。



3. 利未記26章14至46節：上帝對以色列人的警告和審判，如果他們違背神的法度將遭受旱災、疫病和敵人的侵略。



4. 以賽亞書24章：描繪了末日的景象，包括地震、洪水和大災難，地必全然空虛，盡都荒涼，因地上居民污穢犯了律法。



5. 馬太福音24章4至8節：耶穌對門徒講論末世的預言，包括戰爭、饑荒、地震和瘟疫等災難，這被認為是末日的先兆。



在這些經文中，天災被視為上帝透過審判、警示和教導，提醒人們要順從祂的旨意。同時，聖經也有許多經文提到上帝的慈愛和保護，當我們面對災難時，可以尋求祂的力量得著安慰。我們也盡力幫助那些受災的人，願主的旨意行在地上。

