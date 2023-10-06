青春期危機！專家分析利用負面情緒發揮潛力

人生充滿各種轉變和挑戰，家長如何陪伴子女平安渡過各樣轉變？輔導心理學家莫林天欣博士在明光社講座分享，青少年在青春期從身體認知至社交日常都出現變化，鼓勵家長「增加」孩子獨立能力，「減少」監督瑣碎事情。



青少年在青春期身體認知、社交、尋找自我身分、感情在變化，學業成績、朋輩關係也出現危機，家長有甚麼策略應變？



莫林天欣分析家庭面對的風暴可以多方面，例如家庭搬遷、轉工、子女轉校、小弟弟妹妹出生、兄弟姊妹留學、朋友同學轉校等。情緒轉變過程通常由震驚、否認、憤怒、討價還價、抑鬱，最後接受現實，這是正常，讓我們認識負面情緒既需要時間轉變也不會停留太久。



她提到有次大學舉行正向心理學會議，心理學家提出負面情緒帶來的功能，認為「一個避免負面情緒的人，錯過了完整的成長好處；一個同時經歷正面和負面事宜的人，能在其中充分發揮潛力」。問題在於人轉變中得到甚麼、轉變後變成甚麼、如何幫助一個人建立應變能力？



青少年在探索自我身分時經歷動態而複雜，而且隨著時間變化。對於用甚麼策略應對？莫林天欣提出，對青少年可以運用「增加」和「減少」的模式。



增加方面，包括深入討論智力的問題；用邏輯客觀資料；家長有意識分享自己的價值觀及活現出來；增加孩子的自主自由獨立能力。減少方面，逐步放寬界限，減少監督他們的日常瑣碎事情等。



同時，「在場」經常和孩子參與重要的活動，一起做事情，包括進餐，傾談中肯定孩子的強項，他們作出的努力。



明光社8月24日舉辦講座，題目：「家長如何幫助子女渡過巨大轉變」，嘉賓：莫林天欣博士（註冊輔導心理學家）、何慕怡姑娘（明光社助理總幹事）。

