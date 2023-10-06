研究：積極參與教會幫助青少年精神發展

佐治亞大學一項新研究指出，年輕人積極參與教會有助精神發展。調查發現，雖然父母仍然是信仰傳承的最大影響力，但教會在其中扮演了不可或缺的角色；而且隨著年齡的增長引領他們繼續信仰之旅不致遠離教會。



研究人員收集1,700多名年輕人及其照顧者的回答，歷時數年進行詳細採訪，以了解他們對宗教和靈性的想法和感受。



結果發現，雖然父母仍然是信仰傳承的最大影響力，但教會在其中扮演了不可或缺的角色。調查還發現，參加青年團體和宗教教育，以及定期參加崇拜可能培養年輕人實踐更高的宗教水平。



報告指出：「雖然父母的傳播努力在各個方面顯著預測了隨後的宗教信仰，但與宗教團體的接觸也預測了未來的外部宗教實踐、宗教排他性和對超自然的信仰。」



此外，對更加重視青年融合的信仰傳統的歸屬預示著個人宗教實踐的未來水平。



儘管超過四分三的受訪父母表示，他們的信仰在日常生活和決策過程中發揮著重要作用，超過一半的人每周去教堂，但不到一半的孩子表示他們與父母定期討論宗教，有些人甚至從未這樣做過。



隨著無宗教信仰的人數持續增長，研究人員認為，通過社區的鼓勵，確保年輕人信仰比以往任何時候都更加重要。



佐治亞州雅典聖托馬斯聖公會教堂（St. Thomas Anglican Church）副牧師斯坦福（Stanford）認為，塑造孩子未來的宗教信仰方面，父母的作用非常強大，但參與很重要。讓年輕人融入社區，並將他們與宗教教育和成年儀式聯繫起來，教會在幫助傳承宗教傳統方面可以發揮重要作用。

