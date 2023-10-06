英國60歲牧師克服恐懼高空跳傘 籌款更換教堂屋頂

英國一位牧師在15,000英尺高空跳傘，為一座教堂屋頂籌集資金，成功克服了對高度和飛行的恐懼，盧里牧師：「在高空一切都變得非常小，讓我意識到在萬物的偉大計劃中，我是多麼的渺小但仍然被神所愛和珍惜。」



格林·盧里牧師（Revd Glyn Lewry）在他60歲生日的第二次飛行中，最終克服了恐懼，在跳傘員邁克爾·洛夫莫爾的陪同下順利完成跳傘，並計劃前往德國看望兒子。



盧里牧師是德文郡蒂弗頓附近桑普福德佩弗雷爾分校（Sampford Peverell）團隊校長。他表示接受了一個「瘋狂的時刻」後同意跳傘，為厄普洛曼聖彼得教堂（St Peters Church）籌集資金，以更換該教堂漏水的屋頂，估計更換屋頂需要100,000英鎊的費用。他指這距離超乎了舒適區很遠，一直都不喜歡坐飛機，不喜歡高處，這次跳傘是雙重打擊。



然而，在上周的跳傘活動中，盧里牧師感到了平靜。在之前兩次嘗試被推遲後，他順利完成了這次挑戰。他說：「在跳下去之前，我確實做了一個簡短的祈禱。當你想到『是的，救命！』時，你就會得到反思的時刻。當他們打開門，你往外看時，你會想『哦，天哪』。你身體里的一切都在告訴你這是不對的。但我們只是探出身子就走了。那一刻真是太可怕了。」



在跳傘的第一分鐘的自由落體中，他感到興奮不已。他說：「我幾乎就像站在大風中一動不動，沒有墜落的感覺。降落傘打開後，我們漂流下來的時間大約有四分鐘。非常安靜，非常平和。我可以看到數英里外令人驚嘆的德文郡鄉村。後來，有人問我是否會再做一次，我回答說——按照英國聖公會的古老傳統——我會花一些時間來反思。」



盧里牧師表示，這次冒險可能改變了他的態度。他表示，這次經歷消除了恐懼，並讓他感到敬畏和驚奇。他認識到，在地面上時，一切看起來都很大，但在15,000英尺高度，一切都變得非常小。他補充道：「這讓我意識到，在萬物的偉大計劃中，我是多麼的渺小。但是，無論我多麼渺小，在創造的大局中我仍然被愛和珍惜。」



截至周二，募款活動籌集近8,000英鎊。

