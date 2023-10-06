大馬iBridge和Impact訓練營：恢復活力的夏令營

馬來西亞波德申衛理公會中心（Port Dickson Methodist Center）將於9月28日至10月1日舉辦一年一度的iBridge和Impact訓練營；兩個夏令營是由基督教畢業生團契（GCF）組織，旨在幫助年輕的基督徒恢復活力並找到生活和工作的平衡。



iBridge訓練營適合23至24歲的年輕人，主題為「命運與目的」。在這個營地中，年輕的畢業生將有機會了解自己在大學和學生時代之後的更廣闊世界中的位置，以及上帝賦予他們的命運。營地將提供安全的環境，讓參與者與其他朝聖者聯繫，結識新朋友，並透過全體會議和研討會聆聽不同教派的演講者的見解。同時，透過用餐、運動和娛樂活動，參與者還能培養新的友誼。



Impact訓練營則適合35至49歲的人。隨著年輕人年齡的增長，他們在家庭和工作中承擔更多責任。Impact營地的主題是「克服挑戰」，參與者將分享和學習如何應對生活中的困難，並超越它們，對同儕產生積極的影響。與iBridge訓練營一樣，Impact營地也將提供安全的環境，讓參與者進行精神反思和更新。



兩個訓練營邀請具相關經驗和專業知識的演講者，營地將在不同的會議廳舉行，並提供單獨的項目以及聯合課程。參與者將有機會學習、交流和服務，將所學應用於上帝和周圍人的生活中，產生持久的影響。



如果你是最近感到疲倦、擔子沉重的基督徒，不知所措、孤獨或漸行漸遠，那麼iBridge和Impact訓練營將是你休息、康復和安慰的好地方。不要錯過這個令人期待且及時的活動，讓你重新找回活力，並與上帝家中的弟兄姊妹一起學習、聯繫和服務。

