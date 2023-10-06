舊金山灣區培靈會 陳耀鵬籲青年積極看「虛空」人生

舊金山灣區舉行研經培靈會，溫哥華頌恩堂顧問/栽培牧師陳耀鵬在第一晚以主題「快樂青年？」講解傳道書1至4章，凡事都有定期和時機，對上帝要心存敬畏、積極看「虛空」的人生。



陳耀鵬用四個年齡階段看傳道書：青年、壯年、中年、晚年（傳1:1-2:26；3:1-15；3:16-4:16），而傳道書對青年人有三種描述：感嘆人生如夢、感想生死有時、感觸放眼世界。



傳道書是9月份住棚節以色列人讀的書卷，紀念昔日露天曠野住棚入迦南後可以安居樂業，因此不要忘記出埃及時神以火柱雲柱帶領。傳道書作者並沒有指定是所羅門王，可能收集不同人成書。



傳道書1至2章講到人追尋的內容，包括知識學問、歡樂福祉、名成利就、智慧聰明等，得到的後果卻增加憂傷、沒有功效、毫無益處、無人紀念；相反以知足的心享用神的恩典、感謝的心接受神的賜予、馴服的心認識神的主權。



傳道書3章講到生死有時，人生如春夏秋冬季節，凡事都有定期即都有時間、有一定的數量；天下萬務都有定時即都有時機、有一定的質素，例如生、死、病、癒、憂、樂、性慾、得失、愛恨等。在這些不同的人生際遇，重要是怎樣提升，從日光之下至日光之上的觀點。



因此，我們以解決的態度面對。對環境要經受試煉、對自己要思念永生、對別人要喜樂行善、對工作要積極享受、對上帝要心存敬畏，因為神是掌管宇宙世界國家與我們個人歷史的神：「現今的是早先就有了，將來的事早已也有了，並且神使已過的事重新再來。」



傳道書也提到面對司法的奸惡、社會的欺壓，陳耀鵬解釋，奸惡是一種意念，欺壓是行動；正確態度是反思怎樣同情受逼迫的人。



對於年青人，傳道書指出貧窮而有智慧的少年人，勝過年老不肯納諫的愚昧王（4:13-16），願我們積極看「虛空」的人生！



舊金山灣區研經培靈會6月8至11日在基督之家第五家舉行，陳耀鵬牧師在第一講研讀傳道書1至4章，主題「快樂青年？」

