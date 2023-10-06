福音船航行七大洋 述說年輕人海上生活的故事

世界福音動員會（Operation Mobilisation, OM）福音船望道號（Logos Hope）航行七大洋，來自不同國家和背景的年輕人分享船上的故事：人稱「書仙」的韓國青年賢秀藉書展與遊客交流信仰；巴拿馬的莫伊塞斯在清潔部門工作，被人尊稱為「天使」等，這些年輕人的故事溫暖人心。



世界福音動員會在《今日基督教》（Christianity Today）發文分享，福音船航行七大洋基督徒共同事奉的海上生活。



20歲的賢秀（Hyunsoo）來自紐西蘭和韓國，通過一位朋友的推薦在望道號接受培訓，被分配到書展部門，船上的人親切地稱他為「書仙」。賢秀表示：「我很高興，上帝把我放在書展為了讓我成長。與遊客交談尤其具有挑戰性，因為我不知道該對他們說些甚麼。在上船之前，我一直待在自己的舒適區，現在我正在學習與人聯繫建立關係。」他認為船舶部門適合任何想要挑戰自己或改變環境的人。



來自巴拿馬的莫伊塞斯（Moises）今年22歲，在疫情期間加入望道號。他被安排在船上的清潔部門工作，船上的人稱他為「天使」。他表示感覺自己融入了社區，成為了社區的一部分。



31歲的瓦瓦（Wawa）來自波札那，在一所小學擔任助理教師、青少年足球教練。他加入世界福音動員會後意識到全世界都非常需要上帝的愛。



凱蒂和她的丈夫埃里克（Katie and Eric）來自美國，2021年加入望道號，凱蒂成為商業服務部門的主管，負責領導財務、商業和旅行團隊。她感恩所有人共同努力使該部能夠有效運作。



文章指出，這些年輕人通過世界福音動員會福音船事工，在七大洋找到不同國家和背景的人一起事奉上帝的機會，並且在船上學習與人聯繫建立關係。

