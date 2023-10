突破Trial and Error Fest 2023展現青年試錯精神

突破機構於8至9月舉辦Trial and Error Fest 2023「試錯」活動,包括實驗室伙伴展覽、繪本及立體書創作展、工作坊等,活動旨在讓公眾認識青年的試錯成果,同時鼓勵年青人自由地探索個人發展路向,勇於嘗試,敢於犯錯。



Trial and Error Fest 2023「試錯」共2項展覽4項活動及工作坊,包括:實驗室伙伴展覽、繪本及立體書創成展、桌遊試玩分享會、紙膠帶拼貼畫工作坊、文創手作海外取經會、七年Trial & Error結集成書分享會,地點在九龍佐敦吳松街191號突破中心1樓。



Trial and Error Lab每年招募有志投身文創產業的青年(稱為實驗室伙伴),透過提供共享工作空間、培訓,以及創意企劃,讓他們實踐另類職志;讓公眾認識青年的試錯成果,同時藉此推動勇於嘗試、敢於撞板的社會氣氛。每年舉辦的大型活動Trial and Error Fest,今年主題為「嘗試直至我們找到出路」,也是Trial and Error Lab的格言。



該次活動為Trial and Error Lab轉型前最後一次慶典,「嘗試學院」學員分享他們的繪本及立體書作品,以及課程後繼續研發的桌遊及紙膠帶藝術工作坊;更有居港的前實驗室伙伴書法畫家,及移英工藝師分享海外發展的所見所聞。



今年初出版的生命故事繪本及立體書,來自繪本研習班和立體書研習班的畢業同學,他們來自不同背景,帶著不同的故事,課程完結時成功創作出八本悠悠說出生命故事的繪本及五本充滿動感驚喜的立體書。



Trial and Error Lab實驗室伙伴展覽共設12個單位,呈現成員過去一年的成長與創作,透過不斷嘗試、失敗、再嘗試的歷程中,體會「完美」或許遙不可及,然而創作時所經歷的自由與快樂,卻是可觸及的出路。



突破機構自2016年展開「Trial and Error Lab」計劃,透過提供共享工作空間、實務培訓課程,以及富創意的體驗活動,推廣勇於嘗試,敢於犯錯的精神,鼓勵年青人自由地探索個人發展路向,自主地選擇職志和規劃人生。迄今已有逾80個不同背景的青年創作單位,包括各類手作工藝師、插畫師和多媒體製作人參與計劃。