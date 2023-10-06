極端天氣持續：野火洪水肆虐希臘東正教會募捐

編輯 2023 十月 6日, 星期五 12:32

洪水淹沒多地區一夕淪為澤國，水深達3米。（圖：網絡擷圖）
洪水淹沒多地區一夕淪為澤國，水深達3米。（圖：網絡擷圖）

希臘遭受毀滅性的野火和洪水雙重打擊，造成大片森林和農田被燒毀、房屋被摧毀，20多人死亡；火後發生暴雨，水淹城市，澳洲希臘東正教會發起募捐表達愛心支援災民。

野火洪水夾擊希臘

雅典（美聯社）消息，洪水主要影響希臘中北部色薩利大區（Thessaly）的卡迪察城市，暴雨導致街道變成洶湧的洪流，汽車被沖入海中及沖走。洪水造成4人死亡、6人失蹤。當地居民在屋頂上尋求安全，但預計當天晚些時候會有更多降雨。

由於大量碎片和洪水湧入，履帶式車輛和船隻無法到達某些地區，使得疏散工作變得困難。國防部長尼科斯·登迪亞斯（Nikos Dendias）縮短杜拜之行返回希臘監督應對惡劣天氣工作。

希臘總理基里亞科斯·米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）推遲原定於周末在北部城市塞薩洛尼基舉行的年度經濟狀況演講和新聞發布會，以便視察被洪水淹沒的地區。

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警方已禁止來自沃洛斯和周邊地區，以及斯基亞索斯島在內三個地區的交通，並向該國多個地區的發送大量緊急電話警報，勸喻居民避免冒險外出，遠離建築物的地下室和底層區域。

希臘首都也遭遇反覆的暴雨，街道被洪水淹沒，市中心一條主要大道部分變成了泥漿河，目擊者稱有男子被洪水沖走。

據報導，副熱帶風暴丹尼爾的風暴中心正湧入地中海，將持續為希臘和地中海東部島嶼帶來強降雨和洪水。

澳洲希臘東正教會募捐愛心援災民

為了援助受到洪水影響的人，澳洲希臘東正教大主教管區於主日（9月17日），在所有希臘東正教教堂舉行特殊募捐活動籌集資金。

馬卡里奧斯大主教（Makarios）在所有希臘東正教教堂宣讀通諭，強調色薩利大區的洪水造成不可估量的破壞，受影響地區居民面臨多方面危機。

他呼籲希臘東正教會和澳洲的希臘人表達愛心，盡其所能減輕受災地區的影響，盼望每個人都團結起來以行動支援希臘人民。

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