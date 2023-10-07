前海豹突擊隊員研發AI 3秒偵測持槍兇徒

前海豹突擊隊隊員創建人工智能武器檢測平台 ZeroEyes，以防止槍擊事件發生，該平台使用監控攝影機和人工智能技術來檢測非隱藏槍支。創辦人表示，他們希望祈禱以外提供一個實際的解決方案。



前海豹突擊隊隊員羅布·休伯蒂（Rob Huberty）和薩姆·阿拉莫（Sam Alaimo）創建人工智能武器檢測平台ZeroEyes，此為一款軟體分析監控視訊，一旦偵測到武器，立即向他們的營運中心發送警報，然後通知執法部門。這種技術可以在3至5秒內做出反應，大大減少了應對時間。



該公司的控制室會顯示警報，提供可疑槍支的確切位置和類型。然後，訓練有素的響應人員會查看影片以確認威脅並通知警方。



有關技術已經在29個州的學區、公司和聯邦政府中使用。此外還在測試使用無人機和機器人對抗潛在活躍射手的系統。



然而，一些專家對於人工智能技術在預防槍擊方面的使用提出了質疑，擔憂隱私問題和對學生心理健康的影響。ZeroEyes 表示，他們尊重隱私權，軟體只看到代表攝影機的空白螢幕，並且不進行直播。



ZeroEyes 的創建者希望通過他們的技術能夠阻止槍擊事件的發生，並保護人們的生命安全。他們相信，這種人工智能技術可以成為一個實際的解決方案，幫助防止大規模槍擊和槍支相關暴力事件的發生。



ZeroEyes 的主動槍支檢測技術可以全天候監視槍支，無需倚靠人員保安，被視為不眠不休的安全團隊的延伸。



2018年情人節佛羅里達州道格拉斯高中（Douglas High School）發生慘案，造成 17 人死亡、17 人受傷後，創始人開始開發該軟體。

