飲食業福音團契聯同多間堂會 中秋節製作月餅送基層

中秋佳節到來，飲食業福音團契聯同多間堂會攜手合作，展開一系列義工活動，為基層人士送上溫暖的關懷。三十多位義工廚師教導弟兄姊妹製作月餅，共計超過三千個月餅派發給有需要的人士。



義工在臉書上分享對活動的感恩之情，表示即使面對颱風蘇拉襲港 仍然堅持為社區製造月餅。活動中，上水教會的弟兄姊妹紛紛前來幫忙，婆婆帶著孫女，媽咪帶著囡囡，大家同心協力，迅速完成任務，按照原定計劃生產了500多個月餅。



除了義工，義廚還前往幼稚園協助家長和老師一起創造月餅，讓小朋友體驗製作的樂趣，也作為親子活動。同時，水泉澳義工隊也開始派發月餅給長者，讓他們感受到節日的溫馨和關愛。



該次活動得到多個合作機構的支持，包括中華傳道會大坑東堂、中華基督教會基道堂、大埔平安福音堂、佐敦有晴、油踐入心、有福共享等。



同時，教會關懷貧窮網絡伙伴企業康業服務有限公司舉辦中秋義工探訪活動，與老人中心合作安排義工探訪活動，康業YUM同行小組的友師及學員也參與其中。他們探訪了蘇屋邨的長者，並為他們準備了豐富的禮物。康業同事、友師及學員一起合作，將福袋送到長者手中，表達對他們的關心和祝福。



在這次探訪中，義工小組探訪了三對長者夫妻，他們收到福袋後都十分高興，連連表達感謝康業對長者的關心，也很欣賞這些年青人的熱心。長者與義工分享了彼此的故事和面對的困難，感受到長者的樂觀和正面態度。康業對基層長者的關懷和對年青同事的培育，讓學員從這次探訪中獲得了寶貴的經驗和成長。



在台灣，中華基督教救助協會也在臉書上祝福大家中秋安康，提醒人們不僅在中秋節這天才圓滿，對家人和朋友的愛應該不分節日假日，年年約，常相見，但無論何時，身體健康才是最重要。

