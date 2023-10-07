台北研經培靈會籲信徒：超前部署迎向未來

「2023台北研經培靈會」於10月3至5日舉行，主題為「超前部署，迎向未來」。基督門徒訓練神學院院長杜榮華分享講題「善用今生投資永恆」，指出人自卑心理作祟埋藏才幹，呼籲信徒以善良和忠心的態度回應神的呼召。



面對人生有三種態度



杜榮華牧師在第二天的新約研經證道時指，面對人生有三種態度：1. 有些人虛度生命，生活裡充滿了很多使人浪費人生的事情；2. 有些人使用生命，但用於追求金錢、事業、成就、嗜好的享受；3. 不過有些人選擇投資生命和一切在永恆的事情上。



他引用馬太福音25章14至30節「三個僕人才幹的比喻」，指出神是掌權的主、賞賜的主、審判的主。



掌權的主



神要我們將一切投資在永恆發揮最大的價值。這個比喻告訴我們神是掌權的主，我們一切擁有的都源於神，因為萬有都是祂所創造屬於祂的，人死去也帶不走世上的一切。



賞賜的主



這個比喻又告訴我們，神是賞賜的主。我們擁有的一切都是神厚賜百恩，而每個一個人都是獨特無可替代。



審判的主



最後，這個比喻告訴我們神是審判的主。我們要運用神給予的將來要交賬，比喻末段主人回來審判又惡又懶的僕人，奪過他這一千來給那有一萬的，將沒用的僕人丟在黑暗裡，在哪裡哀哭切齒。



自卑心理作祟埋藏才幹



信徒如何用行動回應神賜予的才幹呢？杜榮華呼籲信徒用行動回應。領受一千銀子的，將它埋藏是保守的做法似乎很安全，問題是沒有好好使用，源於錯誤的態度，害怕神。



這反映今天的人自卑的心理，害怕失敗，這不意未著他的智力低過人，只是缺乏勇氣嘗試；不過失敗並不表示神放棄我們，是祂有更好的安排。



神不喜歡是人將自己的錯歸咎別人，而且貪圖方便沒有忠心履行主的託付，這就如比喻裡主人責罰僕人又惡又懶一樣，結局是奪去他所有。



杜榮華表示，在我們生命中神有權收回任何不為祂所的東西，所以我們失去的是沒有用的東西。



人生要懂得讓自己更好



相反，人以順服和積極的行動回應神，就如比喻中那領五千銀兩的僕人，隨即拿去做買賣另外賺了五千；領二千銀兩的照樣做賺了二千。兩個人都竭盡能力發揮恩賜。杜榮華解釋：「人生不一定要當最好，但一定要懂得讓自己更好。」



作為善良、忠心的僕人需要有內在和外在。「善良」指內在生命的美好，表現於對主人的順服，「忠心」指外在對於工作的盡職態度和精神，最終會得到賞賜，神賦予更大的能力和責任給忠心的僕人，最後一同進來享受主的快樂。神說：「你在不多的事上有忠心我要把許多事派你管理。」（23節）



杜榮華總結，這個比喻讓我們認識：神是掌權的主、賞賜的主、審判的主。個人的回應是：認識神做的特質、調整既有的觀念、停止設限的想法、敏銳聖靈的引導、積極創意的行動，這些是潛質得以發揮的關鍵。



「2023台北研經培靈會」10月3至5日舉行，主題為「超前部署，迎向未來」；地點：台北南京東路禮拜堂；講員分別為新約研經：杜榮華院長（基督門徒訓練神學院院長）、舊約研經：劉光啟副院長（基督教台灣浸會神學院）、神學反思：梁家麟榮譽院長（香港建道神學院）、培靈：戴繼宗院長（中華福音神學院）。

