香港主教周守仁獲擢升：教會歷史第八位華人樞機

教宗方濟各9月30日在聖伯多祿廣場主持樞密會議，擢升21位新樞機包括香港主教周守仁，成為教會歷史上第八位華人樞機、香港教區第四位樞機。教宗邀請每位新樞機宣誓效忠基督和教會，並接受樞機方帽。



天主教香港教區發佈「周守仁主教擢陞樞機」新聞稿。新聞稿指出，教宗方濟各於2023年9月30日在梵蒂岡主持樞密會議期間，擢陞了天主教香港教區的周守仁主教為樞機。周主教是教會歷史上第八位華人樞機，周守仁樞機請求教友繼續為他和香港教區的使命祈禱。



梵蒂岡新聞網引述教宗方濟各在聖伯多祿廣場的講道，他指這些新樞機展現了新的樞機團的面貌。他們來自不同的民族和地區，呈現了教會的多樣性和共議精神。教宗對新樞機們說：「今天，在聖言的光照下，我們能領會到這個事實：你們新被擢升的樞機們來自世界的不同地區，同一個聖神使你們人民接受的福傳結出碩果，現在又在你們身上更新你們在教會內和為了教會的聖召和使命。」



講道結束後，教宗擢升和宣讀新樞機的名字，邀請他們每一位前來宣認對天主的信仰和對教會的忠誠。每位樞機宣誓效忠基督和教會，並說出以下誓詞：「我應許並宣誓，從今天，以致終身，效忠基督及祂的福音，常聽命於由宗徒傳下來的神聖羅馬教會……。」



新樞機隨後逐一在教宗面前低下頭，接受樞機方帽，樞機團的成員現時達到242位，其中137位有選舉教宗的權利，105位則無此權利。

