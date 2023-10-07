全球華人宣教會議 陳世欽：門徒委身不僅一次行動

第三屆全球華人宣教會議，前世界華福中心總幹事陳世欽牧師透過以巴弗提看「門徒式的生命事奉」，包括堅守職責、犧牲付出、單純為主；陳世欽指出門徒委身不僅是一次性的行動，在日常生活不斷犧牲和付出。



陳世欽牧師講題為「從保羅書信看有生命與貢獻的宣教門徒」，他指研讀腓立比書第2章發現以巴弗提是一位鮮為人知的聖經人物，但他卻成為今天信徒學習委身的主要榜樣，活出了「門徒式的生命事奉」。



腓立比教會得悉保羅被關押在羅馬監獄並面臨極大困難時，他們不僅決定收取奉獻供應保羅的生活需要，還派遣以巴弗提前往照顧保羅並將奉獻帶給他。這一決定是基於他們與保羅同工同戰的關係。以巴弗提在這段事奉中展現了幾個門徒式的生命事奉特點。



首先是堅守職責和成長的心。以巴弗提被信任把腓立比教會的奉獻帶給保羅，他不僅顯示出責任感，還留下來照顧保羅。他在日常生活中展現出追求成長的品格，包括盡責、忠心、認真、謙卑、努力、勇於認錯、知過必改等。



第二個特點是犧牲付出和捨己的心。即使以巴弗提生病了，他不願讓腓立比教會的信徒為他擔心，也不願因自己的病況影響其他信徒的事奉。他甚至在自己身體虛弱的情況下繼續陪同保羅，讓他得以繼續福音的傳播，這展示了以巴弗提具有捨己和犧牲付出的心志。



第三個特點是單純為主和愛人的心。以巴弗提的事奉看似只是為了幫助保羅，但保羅直接指出他的事奉是為基督而做的。以巴弗提清楚知道自己的目標和動機，他的事奉乃是為主而行動，他明白事奉的核心是內心的動力。



陳世欽總結，委身門徒式的事奉需要付出和捨棄自己，不僅是一次性的行動，而是在日常生活中不斷地犧牲和付出。這種委身事奉的動機是清晰明確的，就是為了那位愛他並拯救他的耶穌基督。因為領受了完全的愛，他願意用這種愛去愛身邊的人。



「2023第三屇全球華人宣教會議」由信望愛宣教動員中心主辦，7月17至23日在線舉行，主題：21世紀華人教會有生命與貢獻的宣教門徒，講員：王欽慈博士、陳世欽牧師、戴繼宗院長、于宏潔牧師、莊祖鯤博士、柏有成博士、林日峰博士。

