聖基道兒童院就強報虐兒草案 促政府增強配套能力

特首在2022年《施政報告》宣布推進訂立強制舉報虐待兒童個案機制，聖公會聖基道兒童院就《條例草案》向立法會提交意見書，促增強相關配套承托能力、提供充足與全面的培訓及增加資源挽留人才、 設定合符比例及更仔細的懲罰準則等。



香港聖公會刊物《教聲》報導，《強制舉報虐待兒童條例草案》於6月2日刊憲、6月14日在立法會進行首讀和二讀。聖公會聖基道兒童院稱，作為一所多元化的兒童及青少年社會服務機構，一直為優化兒童的福祉而努力，並已於8月15日就《條例草案》向立法會提交意見書，促請政府增強相關配套的承托能力，增加配套資源和足夠人手處理各級別之舉報個案，加強保護家庭及兒童服務科人手，應對立法初期或其後大幅增加之呈報個案及調查。



同時建議政府設立有法定權力的機制，強制虐兒個案的家庭參與、執行多專業個案會議上所制定的福利計劃。



意見書亦盼提供充足與全面的培訓、增加資源挽留人才，建議社署持續舉辧不同的基礎及深造的工作坊，讓相關同工能實際並適時掌握相關的知識及技巧。設定合符比例及更仔細的懲罰準則，建議設立1年過渡期，期間免除刑事負責任，罰款或強制參與培訓則如期執行，針對性侵犯個案，建議政府考慮加入豁免條文或就性侵個案制訂特別向專責處理性侵個案的指定機構呈報等。



聖基道兒童院並對草案條文定義提出意見，例如草案文件中第2部分指出，強制舉報者基於「真誠相信」而作出舉報，可免於承擔民事和刑事法律責任，然而「真誠相信」需否基於「合理相信」，建議政府澄清條例減少混亂。



報導指，有關意見書全文及其他關於此條例草案的文件已上載立法會網頁。

