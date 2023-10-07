小男孩追玩氣泡 叢林尋回認知障礙老婦

有時候，一個小小的舉動可以帶來巨大影響，美國一名82歲患有認知障礙老婦離家失踪，卻被一個歲半的小男孩追玩氣泡在叢林發現，小男孩成為救援英雄，老婦也與家人團聚，大團圓結局。



在喬治亞州西部的考維塔縣（Coweta County），一位82歲的婦女妮娜·利普斯科姆（Nina Lipscomb）患有早期阿茲海默症，家人報告她失踪了。原來，妮娜正在城裡探望家人，但他們沒有意識到她已經離開了侄女的家。當局和社區成員經過多日的尋找後，終於由一名叫伊森（Ethan）的小男孩找到了她！



伊森只有1歲半，他和母親摩爾在外面的院子裡玩泡泡。伊森開始在柵欄附近追逐泡泡，突然他對媽媽說了一些令人驚訝的話：「腳！」 他指著附近的樹林，試圖讓他的母親知道有甚麼東西引起了他的注意。



這引起了摩爾的好奇心，於是跟著伊森指的方向看去，驚喜地發現那雙腳屬於妮娜。當救援人員趕到並將她救出時，妮娜意識清醒且警覺。



妮娜的女兒凱倫表示，他們動用了所有可用的資源來尋找母親，但最終是一個小男孩拯救了她的母親。凱倫在社交媒體上稱讚小伊森是一位天使，感謝他讓妮娜與家人團聚。



妮娜現時已康復後出院，而且將有機會見到伊森向他表示感謝。這個故事展示了小小孩的純真和直覺的力量，以及社區的團結和助人精神。

