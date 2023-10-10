中神座談會：四卷福音書詮釋耶穌受苦多重面向





四卷福音書對耶穌的敘事都有獨特之處，中國神學研究院舉辦座談會，邀請四位聖經科老師闡釋耶穌受苦的不同焦點，如馬太福音描述耶穌受苦是將上帝的拯救帶來，從而探討教會在受苦的處境下如何實踐福音使命。



馬太福音：耶穌受苦將上帝的拯救帶來



張略教授講解，馬太福音提到耶穌受苦有五段講論，其中登山寶訓講公義，馬太描述耶穌是一個義人，在整個歷史長河承接亞伯開始，以至後來的先知因為宣講上帝的道而被以色列人唾棄致死，耶穌在這行列裡面，耶穌作為義人死於當時的宗教領袖之下。



登山寶訓最後講到為義受逼迫的人有福了，若有人因祂受逼迫是有福的，將耶穌基督和公義等同，意即是將上帝的拯救帶來。



馬可福音：君王彌賽亞vs受苦僕人彌賽亞



薛霞霞博士表示，馬可福音有兩個重要的主題：受苦，全書16章佔三分一，縱使馬可福音作者受爭議，她傾向是當時羅馬政府受逼迫的基督徒怎樣面對受苦。



第二個主題流露出對立的情景：耶穌是君王彌賽亞，也是受苦僕人的彌賽亞。第1章1至13節透過三件事介紹耶穌：1. 耶穌與施洗約翰的關係；2. 耶穌洗禮中被宣告是上帝的愛子；3. 曠野四十日勝過撒旦的試探。



另一例子，馬可福音11章至16章記載耶穌上十字架的過程，第11章耶穌進入耶路撒，人們情緒高漲來迎接，耶穌後來卻成為受苦的彌賽亞。



路加福音：耶穌給人盼望超越眼前處境



余振陵博士提出，路加福音從選材和鋪排都看到耶穌獨特的地方。第一，本書記載耶穌十架七言的三句：「父啊，赦免他們！因為他們所做的，他們不曉得。」（23:34）耶穌被世人攻擊，卻用赦免的態度面對紛爭，耶穌受苦帶來赦免，這是路加福音獨特的地方。



第二，耶穌告訴十架上悔改的強盗，「我實在告訴你，今日你要同我在樂園裡了。」 （23:43），祂給人的盼望超越眼前處境。



第三，耶穌氣絕的時候向父說：「父啊！我將我的靈魂交在你手裡。」（23:46）耶穌將靈魂及一生事奉交給父神，耶穌的順服成就主的旨意。



約翰福音：耶穌受苦帶來榮耀和救世的心意



辛惠蘭博士指出，約翰福音其中部分稱為《榮耀之書》，耶穌受苦是祂得榮耀和榮耀父神的時間，因為受苦是祂的使命之一，釘十字架彰顯父神的救世心意。



約翰福音強調父差子來到世界，該書卷的整個敘事使命是描述神愛世界，耶穌釘十字架完成神救世的心意，並且將耶穌的受苦、復活、升天捆綁在一起。



跟隨耶穌付代價：反思是否仍要信耶穌？



在探討教會在受苦的處境下實踐福音使命，辛惠蘭提醒信徒約翰福音就是要告訴受苦的基督徒所信是誰，苦難來到不是要人動搖，是要人記得所信的是神的兒子。



約翰福音也提到苦難令人放棄信耶穌，所以信是要信到底，耶穌一早指出世人要遇到苦難，源於世界恨基督繼而恨世人，耶穌說：「在世上你們有苦難，但你們可以放心，我已經勝了世界。」 （16:33）



余振陵補充，福音書告訴教會前面等待他們的是甚麼，但我們不會逃避，像耶穌一樣堅定向著受苦的前景進發，因為知道受苦背後有神的應許和榮耀。



受苦與敵對的事改變不到，但我們可以選擇帶著一個甚麼心態進入這紛爭，是帶著神赦免的恩典進入受苦當中。



他強調，作門徒跟隨耶穌要計算代價，不是取天堂的入門券，反問大家重新思考是否仍信耶穌？



中國神學研究院8月28日舉辦座談會，主題：「受苦的耶穌——受苦教會的使命實踐」，講員： 張略博士（退休教授，聖經科）、薛霞霞博士（周永健教席副教授，聖經科）、余振陵博士（楊錫鏘教席助理教授，聖經科）、辛惠蘭博士（余達心教席副教授，聖經科）。

