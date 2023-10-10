【以巴衝突】香港差會盼化解仇恨 宗教領袖籲雙方尊重聖地法律

以色列猶太新年剛結束，迎來巴勒斯坦武裝組織哈馬斯從海陸空火箭突襲，超過700人喪生，100名以色列士兵和平民被扣押。前線差會（香港）、全國禱告網絡、耶路撒冷宗教領袖發起祈禱，呼籲釋放人質、化解仇恨。



前線差會（香港）：願主安慰死傷家人、人質獲釋放、化解仇恨



前線差會（香港）的穆宣禱室發布題為「以巴發生近半世紀以來最嚴重衝突」的祈禱文。文章指出，以色列人和巴勒斯坦人多年來未能就領土問題達成協議，雙方都堅持巴勒斯坦是祖先留給他們的土地，因此爆發過不少戰爭和衝突，雙方都曾主動襲擊過對方，累積極深的仇恨。



巴勒斯坦的武裝組織哈馬斯10月7日對以色列發動大規模襲擊：清晨派出槍手潛入以色列南部，向平民開槍及綁架，同時從加沙地帶發射數千枚火箭。



根據半島電視台報導，哈馬斯表示這次襲擊是為了回應近期猶太人對位於耶路撒冷的阿克薩清真寺（俗稱金頂清真寺）的日益嚴重的褻瀆行為。以色列總理內塔尼亞胡宣布以色列進入戰爭狀態，並宣稱敵人將付出前所未有的代價。



祈禱文提到：願主賜予被這次事件影響的死傷者家人安慰和力量。願被綁架的人質獲得釋放後能夠得到心靈上的康復。在這患難中，願人們能夠找到基督，從祂那裡得到終極的安慰。



願我們記住雙方領袖的克制，明白武力無法震懾對方，只會引發更嚴重的反擊。願各國在這次衝突中的斡旋能夠盡快成功，以便消除平民所受的痛苦。



願我們記住以巴的領土爭議，期待未來能夠找到雙方都滿意的解決方案，並希望彼此的仇恨能夠早日化解，毀壞那些惡者的計謀。



全國禱告網絡：以巴和平守望、主的旨意顯明



在台灣，全國禱告網絡發起為期一周的「為以巴戰爭守望禱告行動」，從10月8日至14日呼籲教會和信徒每晚9點在線上為以巴兩地無數因戰火家破人亡、流離失散者禱告，盼望戰火早日停息。



全國禱告網絡總幹事潘劉玉霞牧師在周六（7日）的線上祈禱會上提出十個代禱事項，超過1,400人在線上同心守望，為傷亡、被擄、被挾持，正恐懼、驚嚇的百姓代禱 ；求神再次以神蹟拯救以色列百姓；除去1973年贖罪日戰役中挫敗的記憶 ；為以巴和平守望；為主的旨意顯明守望等。



耶路撒冷宗教領袖：呼籲雙方尊重聖地的法律現狀



在耶路撒冷，各教會的宗主教和領袖表示與聖地人民「站在一起」，並對「持續衝突造成的毀滅性後果」表示哀悼。



宗教領袖表示：「我們的信仰建立在耶穌基督的教義之上，倡導停止對巴勒斯坦和以色列平民造成傷害的暴力和軍事行動。」他們呼籲雙方尊重聖地的法律現狀，並進行對話以找到持久的解決方案。



此外，他們明確譴責針對平民的任何行為，並敦促國際社會在所有人平等權利和國際合法性的基礎上加倍努力，以實現聖地的公正和持久和平。

