研究發現：香港父親工作繁忙限制參與子女教養

第九屆家庭學術研究暨論壇10月9日線上發布「不同家庭成員眼中的父親角色」研究，結果顯示，父親在管教、鼓勵、支持和照顧的自我評價高於母親給予的評價；子女對父親在教養範疇的期望較低。同時，父親和母親都認為工作繁忙、不了解如何為孩子做出貢獻令教養受限制。李樹甘博士建議社會提供侍產假、彈性工時等支援父親。



研究由香港樹仁大學商業、經濟及公共政策研究中心進行，今年5至7月期間以自填問卷方式成功收集891份有效問卷，主要發現父親對四個參與教養範疇( 管教、鼓勵、支持、照顧 )自我評價均高於母親給予的評價。其中參與管教的範疇，2015年父親的自我評分比母親的評分低0.08；2023年父親的自我評分則比母親的評分高0.32。整體而言，父親和母親2023年對各範疇的評分都較2015年評分低。



對於家庭成員的期望出現差距，父親對四個參與教養範疇表現的期望高於實際自我評價。反觀子女的評分對父親在管教、鼓勵、支持三個範疇表現的期望均低於實際評價，而母親對父親提供經濟支持的評價高於期望。



被問及父親參與教養所受的三項限制，四個不同角色（父親、母親、 子女、專業人士）不約而同剔選「工作繁忙沒有時間」和「不太清楚自己可以為孩子做甚麼」這兩大要素。



除此之外，父親和母親均認為「侍產假不足夠」是要素之一；子女認為「和太太的夫婦溝通並不理想」是要素之一；專業人士認為「不懂如何教養孩子」是重要影響因素。



香港樹仁大學商業、經濟及公共政策研究中心主任李樹甘博士解釋是項研究目的，希望透過綜合不同家庭成員的視角和觀點，掌握現今世代對「父親」角色的定位和期許，幫助制定全面適切的政策和支援措施，促進更平等、更和諧的家庭關係。



他並指，現代父親的父職認知和實踐程度有所提高，然而過去三年的疫情對家庭生活和關係帶來了前所未有的挑戰，對父親的教養能力和信心產生負面影響，使父親參與教養整體評分下降。此外，長時間工作和教養知識不足也限制了父親與子女建立親密關係的能力。



李樹甘建議社會應該採取一系列措施來支持每位父親。例如：提供資源、政策和培訓支援可以提高父親的教養知識和技巧；靈活的工作政策，如侍產假、彈性工時和遠程工作選項，也可以幫助父親更好地平衡工作和家庭責任。這些舉措將有助於鞏固家庭關係，從而建立更幸福的公民社會。



維護家庭基金、香港樹仁大學商業經濟及公共政策研究中心及各機構合辦「第九屆家庭學術研究暨論壇2023」10月9日因颱風影響改於線上舉行。是次論壇探討跨界別建構更有利孩子成長的爸爸新角色、新使命，除了發布研究結果，另邀請不同界別的嘉賓就著主題分享。

