宇宙光50周年 戴繼宗牧師：一臺劇挽回少年人生命

基督教全人關懷機構宇宙光踏進50周年，10月6日在浸信會懷恩堂以音樂晚會感恩上帝一路帥領，戴繼宗牧師自述一臺劇挽回他少年人生命、林治平教授領受五餅二魚的神蹟和撒種的比喻展開宇宙光雜誌之路；另有藝術展、國樂述說基督信仰在宇宙光的故事。



宇宙光50周年感恩音樂晚會述說一個感恩不完的故事，分享初心不變依舊堅持「凡我所行，皆為福音的」找人行動。晚會主題曲《一起走，去發光》 也是今次典禮的口號，歌詞「似乎憂愁，卻是常常快樂；似乎貧窮，卻叫多人富足」道盡宇宙光50年來經歷神的恩情，打造全備福音平台。



戴繼宗牧師：一臺劇挽回少年的生命



宇宙光總幹事李棟良牧師分享機構50年走過的路，從文字事工辦雜誌，走進藝術、影音、社會關懷的多元文化宣教，為了尋找失喪的人陪伴他們領受主的愛。



董事之一、中華福音神學院院長戴繼宗牧師述說宇宙光與他的淵源，他和師母是中華內地會的宣教師，回顧50年前透過林哥、曉風姐的一臺劇 《庚子年》， 被邀請在劇中演出一個宣教師的角色，那時16、17歲回想起來神透過這一臺劇把一個青少年時期的他，雖然離開了上帝仍然帶回神的身邊，他感謝宇宙光不單是他的生命，還將很多人的生命帶到主面前，以至讓人得到豐盛的生命。



林治平教授：你們給他們吃吧！



前總幹事林治平教授， 退休後仍以義工身份在宇宙光服侍，回顧50年前，35歲的他蒙神感召開始宇宙光雜誌，自言是歷久彌新的五餅二魚神蹟。



他在晚會和今年1月宇宙光雜誌耕者心分享心路歷程，1973年仍在中原大學教書一心服侍青少年群體，在忙碌的日子73歲劉翼凌老先生從美國來台，得到異象創辦普世華人首份刊物以傳場福音，邀請他在台灣辦雜誌。



當時他沒作理會，後來看到劉老先生獨自在一房間開始宇宙光雜誌的創刊工作，並且有一天清晨靈修看到五餅二魚的神蹟和撒種的比喻，耶穌對他說：「你們給他們吃吧！」（路加福音9:13） 觸動了他的心，1973年8月就加入劉老先生的創刊工作。



林治平說，宇宙光雜誌從一本32頁黑白印刷的雙月刊，到今天厚達一百多頁彩色印刷的月刊，580多期從未脫期缺頁，在困難中似乎不可能，上帝卻給人異象更陪伴人實踐異象，經歷了缺乏之中蒙神祝福的供應。



感恩音樂晚會最後在眾人一面揮動螢光棒、一面合唱經典詩歌《傳給人》之中，徐徐落幕。



藝術展、國樂賀宇宙光：述說基督信仰的故事



宇宙光為慶祝50周年舉辦一系列慶祝活動，10月14至31日「藝術家公益聯展暨義賣」，實踐偏鄉弱勢關懷工作與精神，展出35位藝術家提供的作品，包括水墨、書法、膠彩、水彩、油畫、陶藝創作等，詮釋「愛，就是在別人的需要上，看到自己的責任」，地點在宇宙光關懷空間，並有線上預展。



9月16日《師曠知音雅集國樂團》假景美浸信會舉辦國樂專業音樂會，聆聽「用華人熟悉親切的音樂曲調，述說基督信仰的故事」，一起用音樂來敬拜神讚美祂。

