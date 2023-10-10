世界精神衛生日博覽會：基督教機構宣傳健康教育

今天（10月10日）是「世界精神衛生日」，香港多間機構參與精神健康博覽會2023，浸信會愛群社會服務處展出線上精神健康自助平台，11月將舉辦精神健康研討會；基督教家庭服務中心介紹幸福雜貨舖——精神健康流動宣傳車服務，提供精神健康支援和教育。



浸信會愛群社會服務處：Re:Fresh線上精神健康自助平台



浸信會愛群社會服務處精神健康綜合服務的「Re:Fresh線上精神健康自助平台」於去年推出，透過自學課程、工作坊、心理輔導等服務，市民可於線上尋找資訊協助有需要人士處理精神困擾問題。有關平台現時發展至支援照顧者，開辦多元化培訓課程，增強照顧者關顧家人及自己的能力，以助人自助發揮個人價值，甚至締造照顧者友善社區。



浸信會愛羣社會服務處、觀潮浸信會、香港整全普及精神健康協會11月17日合辦「2023基督教精神健康研討會」，主題為「教會携手同行，共建精神健康」，透過研討會探討建立精神健康友善教會的可能。



題目包括：探討教會推動精神健康的挑戰和機遇，如何關顧同行、實踐共融的教會；工作坊設各種專題：討論精神健康教會普及化、事奉人員精神健康、同行者的個案分析、認識少年人的情緒健康等。



基督教家庭服務中心：幸福雜貨舖



基督教家庭服務中心亦參與是次精神健康博覽會，展覽項目：Bear Your Mind 熊不喜歡孤單一個、幸福雜貨舖——精神健康流動宣傳車服務。



幸福雜貨舖——精神健康流動宣傳車服務於2019年7月展開，旨在為九龍東區的社區人士提供精神健康教育服務。



該服務的目標包括加強大眾對精神健康的認識，提升對精神病康復者的接納，推廣身心健康並提升求助動機，加強地區不同持份者之間的協作以推廣精神健康，以及提供及早預防、及早辨識和及早介入服務。



服務內容包括精神健康教育活動（及早預防），初步精神健康評估（及早辨識），以及短期個案輔導（及早介入）。對象為社區人士、學生、助人專業人士、長者，以及受情緒或精神病困擾的人士。

