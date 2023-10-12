青年使命團創辦人肯寧漢離世：異象驅動突破宣教常規

青年使命團創辦人羅倫·肯寧漢（Loren Cunningham）10月6日凌晨因癌病在夏威夷家中睡夢離世，享年88歲。肯寧漢20歲看見異象無數年青人在移動的地圖往普天下傳揚福音，繼而創辦該團突破宣教常規激發全球青年宣教浪潮。



青年使命團（Youth With A Mission，YWAM）在臉書以十多種語言發布訃聞，香港青年使命團和臺北青年使命團在Facebook和Instagram引述肯寧漢離世的消息。



突破宣教常規 激發全球青年宣教浪潮



訃聞中提到，肯寧漢是歷史上第一位走遍全球每個國家、每個附屬國以及100多個附屬領地和島嶼的人，而他歷盡滄桑的護照如今蓋上了最後一個戳章，就是天國的戳章。



文中又指，肯寧漢在1960年突破當時對宣教的範疇，開創機會讓青年人透過短期自願的方式跨出宗派的藩籬，參與世界各地的宣教工作他的遠見激發了世界性的青年宣教浪潮，讓上百萬的青年人可以從世界各地為宣教的緣故去到世界地極，宣揚上帝的真理並顯明祂的愛。



肯寧漢妻子達琳透露，丈夫去世前幾個月被診斷患上第四期癌症，家人表示讓他剩下的時間裡過著優質的生活，而不是尋求降低生活品質的藥物治療。



在他生命的最後幾年，新冠肺炎和癌病限制了外出事奉計畫，開始使用Zoom與各大洲的同工交流，經常談到需要將聖經翻譯至更多的語言，並敦促人們「為耶穌『全心全意』地生活」。



「這是一個很棒的人生，我想對每一個人說⋯⋯要有目標的活著，有呼召的活著。確認你是為了上帝和祂的目的而做，祂就是愛，而你必須展現祂的愛。」



異象：看見年青人在移動的地圖往普天下去



肯寧漢於1935年在美國加州塔夫脫市出生，13歲時蒙召進入事奉。1956年20歲的肯寧漢在禱告中見到一幅地圖，但地圖在移動，海浪衝擊著各大洲的海岸，退去，然後再次衝擊。他後來回憶道，那幅畫面對他來說就像「一部心裡電影」，當他走近一看，海浪是年輕人，與他同齡的孩子，甚至更小的孩子，他們在履行大使命：「你們往普天下去，傳福音給萬民聽。」（馬可福音16:15）



1960年夏天，肯寧考察了年輕宣教士可以去的地方，包括日本、香港、泰國、柬埔寨、印度、巴基斯坦、埃及、黎巴嫩、約旦、以色列、土耳其、希臘、斯堪的納維亞半島、英國，翌年制定宏遠的計劃。



1961年2月，青年使命團在加州正式成立，該組織後來成為世界上最大的基督教青年組織之一，鼓勵和激勵無數年輕人參與宣教和接受培訓。



肯寧漢的遠見和突破宣教常規的精神打開了閘門，使數百萬人能夠無遠弗屆地成為宣教士，宣揚上帝的真理分享祂的愛。他創立的事工是一個不斷擴大的全球宣教運動，目前在近200個國家共2000多個地點運作。



作為宣教新模式的先驅，肯寧漢還是一位作家，撰寫多本關於信仰、宣教和事工的書籍；他與妻子達琳結婚60年，育有3子女、3孫兒。追思禮拜將於11月4日在夏威夷舉行。



基督教領袖悼念「善良而忠誠的僕人」



基督教領袖紛紛悼念肯寧漢的離世，佈道家葛福臨牧師（Rev. Dr. Franklin Graham）讚揚他蒙上帝使用，幾十年來一直是福音的力量，今天經歷了耶穌的應許：「復活在我，生命也在我。信我的人雖然死了，也必復活。」（約翰福音11:25）



《標竿人生》作者、馬鞍峰教會創會牧師華理克（Rick Warren）表示一位精神巨人進入了榮耀：「幹得好，善良而忠誠的僕人！」



肯寧漢的離世對青年使命團 （YWAM）和全球宣教界來說是一個巨大的損失，他的遺產和影響力將永遠被人紀念和傳承下去。

