第29屆培靈奮興大會 陳謳明：人類走向下坡反思天國意義

香港華人基督教聯會主辦第29屆培靈奮興大會11月1至7日舉行，主題為「天國的使命──從路加福音看耶穌的訓導」，香港聖公會教省主教長陳謳明大主教指，世界充斥著軍事、政治等衝突人類走向下坡，正好反思耶穌基督所講的天國對我們的意義。



陳謳明在視頻分享，是次培靈奮興大會從路加福音看耶穌基督的訓導，讓信徒活現天國的使命。



他指出，人類自從上世紀第二次世界大戰結束之後，世界好像看見和平的曙光，然而到了這個世紀全人類好像走向下坡，軍事衝突、政治對立、經濟下滑、生態危機，人類共同建立世界美好的願景似乎與現實越來越遠，正好反思耶穌基所講的天國對我們有甚麼意義。



在路加福音，耶穌第一次講道內容正是天國，引述以賽亞書61章1至2節受膏者的職事說明祂自己的身份、使命、工作，在這世界帶來天國的精神，耶穌基督執行天父的計劃承行祂的旨意，是一個天國的工程。



天國已經在耶穌基督裡出現，但是已然未然（already but not yet）．教會是耶穌基督在地上工作的繼承者，應該活出耶穌基督的樣式，這種天國的精神在世界走向下坡之時，重新帶給世界新希望、見證天國，基督徒滿懷期望主的國度降臨。



陳謳明表示，培靈會將透過七個分題帶出有關信息：天國降臨（路四章14-21節）、打破偏見（路四章21-30節）、虛懷若谷（路五章1-11節）、是福是禍、化敵為友（路六章27-38節）、梁木和刺、天恩浩大（路七章1-10節）。



第29屆培靈奮興大會



講員：陳謳明大主教（香港聖公會教省主教長）



主題：天國的使命──從路加福音看耶穌的訓導



日期：2023年11月1至7日（禮拜三至禮拜二）一連七晚



時間：晚上7:30



地點：尖沙嘴浸信會



現場及網上直播

