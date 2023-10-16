國攻打國常態世紀 普世聖餐主日突顯愛與合一精神

普世聖餐主日是基督教教會中的一個特殊節日，通常在每年10月第一個星期日舉行，為的是紀念耶穌基督最後晚餐與門徒分享餅和酒，並設立聖餐的儀式。在國攻打國成為常態的現今世界，普世聖餐主日突顯了祈求族群合一、免於人類互相殘殺危機、紀念基督犧牲大愛的意義。



教會在普世聖餐主日（World Communion Sunday，10月第1個主日）舉行特別的儀式，稱為聖餐禮拜或聖餐崇拜。在儀式當中分享餅和酒，象徵著耶穌基督的身體和血，讓信徒能夠紀念耶穌基督的犧牲和救贖。



普世聖餐主日是一個讓信徒們團結在一起，共同紀念耶穌基督的重要時刻。這個節日的具體慶祝方式可能因不同的教會和宗派而有所不同，但核心目的都是一樣：主耶穌為我們而死，我們當要為祂而活，並透過聖餐，展現愛與合一的信仰精神。



普世聖餐主日緣起90年：祈求族群合一



普世聖餐主日的起源可以追溯到1933年，美國匹茲堡榭迪賽德長老教會的克爾牧師（Rev. Dr. Hugh Thomson Kerr）提出這個概念。當時正值美國經濟大蕭條和歐洲納粹與法西斯主義的威脅時期，克爾牧師呼籲全球的基督教會透過聖餐禮拜來紀念基督的愛、救贖和恩典，並祈求上帝在政治、經濟和人民生活中掌主權，同時祈求族群的合一和世界和平。



可惜世界局勢並未有緩和跡象，1939年第二次世界大戰爆發，一群美國長老教會的牧師發起追求和平之聲，避免人類陷入互相殘殺的危機，響應克爾牧師的呼籲，提倡普世聖餐主日，期望透過聖餐禮拜，祈求上帝的愛、憐憫和救贖，團結一致，遠離戰爭，實踐耶穌設立聖餐的意義、目的和精神。



美國基督長老教會和衛理公會於1940年10月6日正式舉行「普世聖餐主日」，不分種族、國籍、信仰，作為上帝的子民追求和平與合一。



國攻打國的世紀 突顯聖餐意義



時至21世紀的今天，國攻打國、民攻打民、種族清洗成為常態，「普世聖餐主日」的意義更為重要，基督徒在守聖餐之時，省察自己的罪惡與軟弱，同時反思自己的生活是否聖潔，免得繼續犯罪將來受到主嚴厲的審判，以及辜負了主耶穌設立聖餐的目的，紀念基督犧牲大愛的精神、祈求世界和平、族群合一之時，個人過著自潔、行公義好憐憫的生活。

