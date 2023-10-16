每年1.29億女孩失學 國際女童日呼籲終結歧視

賦予女孩權力重要日子「聯合國國際女童日」，從倡導保護女孩權利政策，以至家庭教育孩子尊重和包容，呼籲人們為建立一個公正和公平的世界作出貢獻。



每年10月11日為聯合國國際女童日（International Day of the Girl Child），根據聯合國教科文組織指，全世界年輕女孩繼續面臨的困境令人震驚：



1. 根據聯合國教科文組織統計，每年有1.29億女童失學，其中小學適齡女童3,200萬，中學適齡女童9,700萬。



2. 每年由於貧困、社會規範以及認為婚姻會提供「保護」等因素，近1200萬18歲以下的女孩結婚。童婚常常損害女孩的身心健康和發育，除此之外，阻礙她完成學業、迫使她早育並限制她未來的社會和經濟機會。



3. 數以百萬計的女孩僅僅因為性別而一生遭受暴力和歧視。



專欄撰稿人Patricia Heaton、Melissa Joan Hart和Alexa PenaVega在《基督郵報》（Christian Post）撰文，強調聯合國國際女童日的重要性，這一天提醒人們全球範圍內支持女孩並賦予她們權力，全世界的年輕女孩面臨著許多困境，如失學、童婚、暴力和歧視等，少女的心理健康也面臨著挑戰。



作者相信國際女童日提供一個機會，讓人們意識到世界的未來取決於女孩們的福祉和賦權，呼籲家庭從自身做起，通過教育孩子了解全球女孩所面臨的挑戰，培養同理心和善良、支持女孩教育和福祉的組織到倡導政策保護女孩權益。



一個微小的行為可以對世界產生深遠的影響，透過這樣的努力，不僅可以讓孩子們成為同情心和愛心的人，還可以為建立一個更公正和公平的世界做出貢獻。



最後，作者強調國際女童日的重要性，期望社會大眾關注和支持女孩的權益和福祉，提醒我們每個人都可以在自己的生活中採取行動，為女孩們的未來做出積極的改變。

