第15屆亞洲基督教議會 學者：效法耶穌好牧人保護生態

第15屆亞洲基督教議會（CCA）在印度科塔亞姆舉行，討論涵蓋生態靈性、環境永續、原住民權益、流離失所者和人口販賣受害者的支援，以及生物倫理學的應用等，藉此推動可持續發展和人類尊嚴的實踐。



亞洲基督教議會報導，第15屆亞洲基督教議會（Christian Conference of Asia, CCA）於9月28至10月3日在科塔亞姆舉行，並於10月1日舉辦多場審議性「Churcha」會議，「Churcha」是一個源自不同印度語言的當地術語，意思是「對話」、「討論」或「分享」，促進相關神學、宣教、社會和地緣政治問題進行普世對話。



研討「教會在創造可持續性」時，澳洲福林德斯大學（Flinders University, Australia）維琪‧巴拉班斯基牧師博士（Rev.Dr Vicky Balabanski）提出幾項重點：



1. 創造是信仰的核心，透過感官經驗將人們從不相信轉變為相信。



2. 伊甸園是豐盛生命的象徵，人類對豐富生活的渴望被財富追逐所劫持，而不再尋求源頭。

3. 基督教哲學家詹姆斯·史密斯（James K A Smith）指出，人們需要通過崇拜和教育來重新塑造對豐盛生活的渴望。

4. 耶穌作為好牧人展示了無私的奉獻愛，作為基督的追隨者，我們也需要將自我奉獻作為一種豐盛的生活方式。

5. 消費主義助長了對物質財富的渴望，我們需要重新思考這種渴望，透過崇拜和教育來塑造人生的願望。

6. 耶穌作為園丁的形象顯示了保護和照料生命的重要，包括保護自然資源並以可持續方式利用它們。



巴拉班斯基在會上還播放一段視頻，闡述保護自然資源並以可持續方式利用自然資源的重要性。她最後介紹「賦予農業生命」項目，展示了農業對農民和社區的重要，這是對生命賦予價值的一種認知。



是次會議舉辦多場對話與交流討論，包括：教會在創造的可持續性、在禮儀和敬拜中促進生態靈性、氣候危機緩和與調適、原住民保持傳統生活方式、支援被迫流離失所尋求庇護者的實用方法、生物倫理學的實際應用探討人類按照上帝形象創造的神學。



大會邀請專業人士從不同的主題分享，發言人指今屆議會將為該議會各項計劃和專案塑造未來重要的部分；會議在三個著名場所舉行：東正教神學院、馬爾托馬神學院、戈德亞姆CMS學院。

