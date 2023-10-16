亞太福音大會 唐崇榮呼籲全副軍裝抵抗屬靈爭戰

基督徒在世過著屬靈爭戰的生活，唐崇榮牧師在亞太福音大會指出，以弗所書第2章提到宇宙間的爭戰，惟有穿戴神賜全副軍裝用真理、公義、平安、信德、聖靈寶劍，以神的道作好戰士，並透露傳道66年敵人很難勝過他。



印尼歸正福音教會中文堂臉書上載唐崇榮牧師是次講道，指出以弗所書第2章清楚提到宇宙間的爭戰：人、神、鬼之間的情形、世上犯罪的人的情形、得救的人的另一種情形，基督徒在世上雖然遇到艱鉅的屬靈爭戰，但是以弗所書第六章勉勵信徒穿戴神所賜的全副軍裝起來爭戰：用真理當作帶子束腰、用公義當作護心鏡遮胸、用平安的福音當作鞋子穿在腳上、拿著信德當作籐牌、戴上救恩的頭盔、拿著聖靈的寶劍，就是神的道。



唐崇榮指出，面對屬靈爭戰要站穩，「今天許多基督徒打仗不成功是為什麼？因為還沒有打仗先發抖，看見仇敵來就害怕，站都站不住，你就不能打仗。」而且用真理當作帶子束腰，一個用真理約束自己的人，很難打敗仗。一個沒有約束自己、沒有真理限制的人，常常太鬆懈，常常失敗。



還有用公義當作護心鏡遮胸，就不會中魔鬼的劍，這是守住自己的平安的武器；用平安的福音當作鞋子穿在腳上，為主爭戰辯論時，不是以自己的口才血氣，是用上帝給予和平、穩重的個性跟他們談道，這是得勝的秘訣。



最後，要用聖靈的寶劍與撒旦爭戰，聖靈的寶劍就是神的道，基督徒在世上為主爭戰，是用真理、公義、和平把上帝的道傳開。



唐崇榮自言，在66年傳福音的日子幾乎沒有遇到仇敵，縱使很多人不喜歡他，但很難勝過他。唐牧師勉勵會眾：「用真理束腰，用公義遮胸，用平安的鞋子來行走，用救恩的頭盔保護自己，用上帝的道來得勝，你就是一個好的戰士、耶穌基督最忠心的軍隊。」



2023亞太福音大會由唐崇榮國際佈道團主辦，10月2至5日在印尼雅加達舉行，主題為「末世基督統管萬國」，是次大會共有10位講員，唐崇榮牧師主持最後一天，講題為「爭戰的人生」，選用書卷：以弗所書6章11至20節。

