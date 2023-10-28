研究揭示：宗教信仰與公民參與程度成正比

一項新的研究發現，有宗教信仰的人在心理健康方面比無宗教信仰的人表現更好，尤其在宗教較多的國家更為明顯。此外，宗教人士在公民參與程度方面也表現出比非宗教人士更高的得分。



根據蓋洛普與Radiant基金會聯合發布的報告，這項研究基於對152個國家150萬人的採訪，比較了宗教人士和非宗教人士在衡量個人福祉的指標上的得分。



在正向體驗指數方面，宗教人士的平均得分略高於非宗教人士，該指標詢問人們是否經歷過享受、經常微笑或大笑、受到尊重、學到東西或感到休息良好。這一差異代表著對全球估計4000萬成年人的影響。



報告還指出，宗教人士在社會生活、樂觀和社區基礎等幸福指數上的得分也較高。社交生活指數衡量人們對結識朋友和結交朋友的機會的滿意程度，宗教人士的得分較高。樂觀指數則衡量人們對未來的積極態度，宗教人士的得分也稍高。在衡量人們對環境、住房和基礎設施的看法的社區基礎指數上，宗教人士的得分也較高。



報告還發現，在宗教較多的國家，宗教人士的幸福指數得分高於非宗教人士，這一差異在宗教信仰較少的國家則不明顯。此外，宗教人士在公民參與程度方面也表現出比非宗教人士更高的得分。



總結該項研究結果顯示，宗教信仰對個人的心理健康和幸福有積極的影響。然而，報告也指出，這些結果在不同地區和國家之間存在差異，並且還有其他因素可能影響個人的福祉。不過，研究提供了對宗教信仰和心理健康之間關係的新見解，並為進一步研究和實踐提供了基礎。

