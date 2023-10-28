台長老教會年輕族流失 基研智庫講座：危機時刻親近神

長老教會在台150年建立數百間教會，近年該會年輕族群大量流失，基督教研究智庫舉辦講座，創辦人林鴻信老師重申讓教會成為教會是上帝招聚的群體；高雄德生長老教會主任牧師王道仁解讀統計數字，成年、青年、兒童均下降，中小型教會嚴峻，長老會未來需認清呼召，危機時候親近上帝。



林鴻信：教會是上帝招聚的群體



基研智庫創辦人、前台神院長林鴻信以「讓教會成為教會」為題，指出教會不是建築物，也不是由一群領導者組成，他們只是有職分的人去服事。回到教會的原意，教會是上帝招聚一群人基於聖經而聚集，在基督裡成為新造的人。初期教會基督徒得著新生命所做的也打破常規，凡物共用、擘餅、禱告，將耶穌基督的吩咐延續下去成為一個新造的團體，教會要做社會的對照群體。



從教會歷史發展看，當教會發展到某程度開始形成一個體制，焦點轉向內部人們重視自己的需要，不再傳福音和宣教。在長老教會，改革宗的教會藉由禮拜領受能源，以宣教展現生命力，但亦有障礙，就是議而不決、決而不行，需要決斷與行動。



林鴻信強調：「教會是上帝招聚的群體，所有討論回到上帝的話與上帝的靈之基礎。」



王道仁：成年、青年、兒童下降 中小型教會嚴峻



高雄德生長老教會主任牧師王道仁分享疫情後的長老會，解讀年輕世代流失的統計數字。據壽山中會提供2019至2022年統計資料，跟2021年的教勢統計資料，所有教會會員人數基本上是持平，但是總禮拜人數稍微下降。台語跟華語禮拜聚會人數都下降，包括成年、青年、兒童。



從年齡層分佈青年人數佔14%，全台12至39歲佔34%，換句話說，超超過一半的年青人已經消失，很多長老會的年青人消失了，尤其是100人以下的教會比較厲害，對中小型教會影響較深；兒童及親子群組下降到70%，對中小型教會情況更加厲害流失6成；洗禮方面稍有微升但仍下降；奉獻則維持。



調查反映新冠疫情對長老教會三方面影響。青年的流失：在疫情中比成人更為嚴重，特別是規模較小的教會；兒童的流失：可能比青年更嚴重，特別是規模較小的教會；洗禮減少：特別是小兒洗禮，這表示青年的流失已進入第二階段。



對於教會青年及兒童的議題，也受幾方面的衝擊，王道仁就以音樂文化而言，現代音樂是否太重視感覺，三位一體的神學概念是否足夠，變成福音或信仰的阻礙，還是傳統音樂變成福音或信仰的阻礙，例如Rap的音樂，王道仁指要接受有點困難，但年青一代卻喜歡。



長老會未來：認清呼召 危機時候親近上帝



王道仁認為人數流失只是表象，更重要的是上帝怎麼看台灣基督長老教會；教會的牧者、長執、信徒的屬靈生命如何；在疫情、台海國際局勢中，上帝對長老教會的呼召是甚麼。



他強調，如果我們真的相信上帝，當教會遇到挑戰的時應該尋求上帝；教會應該讀經、禱告、真實追求和親近上帝；教會應該在危機或糾紛的時候親近上帝。

