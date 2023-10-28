10月台北基督徒聯合書展：一同尋找「藏在書頁中的光」！





2023台北基督徒聯合書展將於10月26至31日舉行，地點：台北信基大樓，主題「藏在書頁中的光」，呼籲大家一同前來尋找藏在書頁中的光，實踐有智慧的信仰生命。



今年書展設沐光沙龍區、光之謎閱讀區，提供各種主題的講座和活動，讓參與者透過書本中的文字感受神的啟示和光明。以下是部分活動的時間表：



沐光沙龍區：



10月27日：職場生活講座（佘日新博士）和婚姻家庭講座（洪英正教授）

10月28日：時事論壇（董家驊牧師、黃志靖長老、莊信德牧師）

10月29日：信仰生活講座（施以諾教授）和門徒造就講座（廖文華牧師）



光之謎閱讀區：



在這個區域，參與者可以透過解開光之謎題，收集光的碎片，更深入了解書本背後的作者，並將光明帶回家中，在這片滿載祝福的書海，一同找尋那「藏在書頁中的光」。



2023台北基督徒聯合書展主辦單位：社團法人中華華人基督徒文字協會、財團法人臺灣福音書房。



參與單位：中國主日學協會（中主書房）、天恩出版、台灣聖經公會、宇宙光、膏／真哪達出版社、校園書房出版社、國際讀經會台灣總會、麥種出版社、聖地沙崙玫瑰國際有限公司、道聲出版社、漢語聖經協會／得拉戶、臺灣福音書房、播種國際事工、橄欖｜華宣出版發行，共14間機構。



主辦單位呼籲大家踴躍參加，與家人和朋友一同尋找那「藏在書頁中的光」！

