救世軍啟動「精彩人生下半場」：開展嶄新安老照顧模式

救世軍啟動「完善人生計劃」第五期「精彩人生下半場」計劃，旨在開展嶄新的安老照顧模式、提供臨終關懷和紓緩護理。救世軍早前亦進行問卷調查，發現65歲或以上人士缺乏準備面對退休生活，呼籲成年人及早進行晚晴規劃，並加強對退休人士的教育，提高他們在健康、理財和晚年規劃方面的意識和準備。



救世軍在臉書發佈消息，「完善人生計劃」的第五期「精彩人生下半場」計劃於10月17日舉行啟動禮，醫務衞生局局長盧寵茂表示，這個計劃與政府的預設醫療指示和在居處離世的立法草案相呼應，該草案已完成公眾諮詢到達最後階段，期望有關法例能讓長者或末期病人做好計劃，預先表達自己的意願，長者及病人的意願會得到尊重。



救世軍港澳地域地域秘書長陳徐香凝少校則指，救世軍將推動更多社區持份者、義工、院舍、長者中心和專業人士參與，創造一個關愛社區的環境，讓長者能夠有尊嚴、健康地生活。



該會指出，為響應世界衞生組織帶動的聯合國2021至2030年「健康老齡十年行動計劃」，計劃第五期以「精彩人生下半場 」（Golden Adventures）的嶄新角度重新定義黃金歲月，推動退休人士和長者，為其個人財務、健康、興趣和心願，開展人生下半場。



此外，救世軍早前進行一項名為「精彩人生下半場」的問卷調查。調查結果顯示，成年人普遍認為健康、家庭和財務是構成精彩人生下半場的重要要素。然而，調查也指出，65歲或以人士面對退休生活時，仍然缺乏充分的準備。救世軍建議成年人應該及早進行晚年規劃，訂立個人目標，並在健康、關係、財務、興趣和晚年規劃方面做好準備。



救世軍也呼籲家人和社會各界加強對即將或已退休的人士進行教育，提高他們在健康生活、理財安排和晚年規劃方面的意識和準備。



在聖經，多處敦促人要尊敬長者，約伯記12章12節說：「年老的有智慧；壽高的有知識。」



箴言20章29節：「強壯乃少年人的榮耀；白髮為老年人的尊榮。」



利未記19章32節更勸勉人敬畏耶和華：「在白髮的人面前，你要站起來；也要尊敬老人，又要敬畏你的神。我是耶和華。」

