2050年人機結婚普遍？紐神稱引發教會牧養輔導問題

2050年普遍出現人機結婚？紐約神學教育中心舉辦講座探討人工智能對教會的衝擊與應對，屈思宏博士指這反映人渴望親密情感，強調教會應堅守人際底線追求光明；創科企業家甄翔雲則指教會數碼化切勿追隨潮流；林志輝牧師呼籲人負責任地運用新科技。



預測2050年普遍出現人機結婚



漢語網絡神學院神學系講師屈思宏博士舉出三個例子，揭示人工智能對人類的影響。



有網紅利用人工智能與粉絲對話，每星期賺取7萬美元的收入。其次，人工智能Elisa鼓吹一名男士與她一起殉情「在天堂成為一體」，結果該男士最終自殺身亡；還有人與人工智能拍拖結婚，甚至製作出人形公仔，將程式下載到公仔與其結婚。這反映了人們對於人際情感親密的渴望，專家預測到2050年普遍出現人機結婚，可能引發婚姻和人際關係的牧養和輔導問題。



屈思宏提出四個方面供教會思考。首先，他強調堅定信念，即神是與人建立關係，而不是與機器。其次，他指出人最深層的渴求仍然是與人建立關係，教會的首要任務是聆聽和接納迷失和受傷的人，重新尋找建立人與人之間的團契。因此，教會應該堅守這條底線，如果失去了這個基礎世界就沒有希望，教會應該追求光明並為人類帶來光明。



教會數碼化切勿追隨潮流



創科企業家甄翔雲提到了英國教會在疫情期間數碼化的情況，有三分之一的年輕人參加了網上祈禱會，顯示數碼化對於吸引年輕一代信徒和維持教會活力的重要性。他指，面對數碼革命，我們不僅需要接受這些變化，還要學會運用科技，讓教會的工作變得更美好並舉了幾個例子來說明這一點。



回顧1454年古騰堡聖經印刷技術首次進入家庭的影響，這一技術在接下來的100年間改變了人們的生活。同樣地，2007年iPhone的問世使信徒能夠將信仰、團契和關係帶到手機上，增加了參與信仰活動的親密感，例如友情、聖經研讀和崇拜。今天人工智能在信仰中扮演著情感夥伴的角色，幫助人們設計閱讀聖經、解經和寫祈禱文，更貼切地滿足教會的需求。



此外，人工智能還可以簡化內容，使其適合兒童推動兒童事工的發展。它還可以幫助翻譯不同語言，使教會的信息能夠適應不同地區和文化背景的信徒。舉例來說，它可以在香港背景下提供相關案例，或者在移民海外的情況下提供適合當地信徒的內容。因此，人工智能可以成為信仰的伴侶，幫助教會更好地達到其使命。



甄翔雲提醒教會數碼化不僅僅是為了追隨潮流，更重要的是思考如何運用科技來培育信徒，實踐上帝的誡命和使命。這需要我們將精力放在思考如何運用科技來更好地服侍上帝和人群，並確保科技的應用符合教會的核心價值和使命。



負責任地運用新科技



林志輝作為牧師和科技界的高幹，分享在教會運用科技的經驗和觀點。他提到教會可以利用人工智能搭建網站，使用Adobe等媒體管理工具，並透過人工智能幫助人們閱讀聖經、解經和寫祈禱文以及即時翻譯。



最後他引用彼得前書2章16節作為總結：「你們雖是自由的，卻不可藉著自由遮蓋惡毒，總要作神的僕人。」這指出人有很多自由甚至去到自我選擇性別，國與國爭取利益發動戰爭，因此我們必須反思責任怎樣運用新的科技。



漢語網絡神學院院長丘放河牧師分享，成立網絡媒體宣教差會的異象，旨在訓練每個人在媒體中成為宣教士。



紐約神學教育中心31週年感恩異象分享會於10月21日線上舉行，講座主題為「人工智能對當今教會的衝擊與應對」，並發佈成立網絡媒體宣教差會。

