人類3400年歷史只有268年沒戰爭：不要恐慌！

基督教暢銷書作家路卡杜（Max Lucado） 指出，過去3400年有記錄的歷史，人類沒有戰爭只有268年佔其中8%，據聖經稱「民攻打民、國攻打國」是世界結束的信號，然而路卡杜強調不要「恐慌」。



暢銷書作家、德克薩斯州聖安東尼奧市橡樹山教堂（Oak Hills Church）牧師路卡杜（Max Lucado）在霍士新聞頻道（Fox News Channel）發表文章，分享基督徒如何應對全球發生的無數騷亂。



路卡杜提到全球動盪，人們生活在世界被毀滅的恐懼中，只要一個人按下按鈕，核災難就可能發生，俄羅斯入侵烏克蘭持續不斷的衝突加劇了世界的創傷和擔憂；以色列南邊受到哈馬斯的威脅、北邊受到真主黨的擠壓予以反擊，無辜者卻被困在加沙。



然而，聖經提醒信徒不要被戰爭和戰爭的風聲所困擾：「你們也要聽見打仗和打仗的風聲，總不要驚慌；因為這些事是必須有的，只是末期還沒有到。民要攻打民，國要攻打國；多處必有饑荒、地震。」（馬太福音24:6-7）



路卡杜補充說：「過去3400年有記錄的歷史，人類沒有戰爭只有268年佔其中8%。『民要攻打民，國要攻打國』這句話是希伯來文表示世界大戰的習慣用語，因此全球衝突是這個時代即將結束的信號。」



他指，在混亂時局「耶穌的好消息」給我們鼓勵，耶穌會拯救我們脫離這些日子，同時指出「你們要謹慎，免得有人迷惑你們。」（馬太福音24:4），並且小心「主所應許的尚未成就，有人以為他是耽延，其實不是耽延，乃是寬容你們，不願有一人沉淪，乃願人人都悔改。」（彼得後書3:9）。



最後，路卡杜強調不要「恐慌」，不要為作惡的心懷不平，也不要向那行不義的生出嫉妒，不要被混亂壓垮。堅持信仰、緊緊抓住聖經，投靠耶和華，祂必幫助我們，解救我們，救我們脫離惡人。

