【專訪】刺繡慢活鄭楚華 籲婦女爭取「Me Time」

今天婦女面臨各項挑戰包括健康和照顧家庭的壓力，香港基督教協進會婦女事工小組召集人鄭楚華在該會舉辦《愛的根源》活動接受本報專訪時，指出教會「金齡群體」的婦女比例越來越高，兼顧家庭與事奉缺乏「Me Time」，她則透過刺繡放緩精神。



刺繡減壓換取Me Time



本身喜歡刺繡的鄭楚華提到今天婦女面臨的壓力來自照顧上下兩代、教會事奉、工作等，她就透過刺繡來減壓，「刺繡不需要花精神，可以讓腦袋休息......」因此鼓勵婦女多做運動，每個人選擇的活動各有不同，最重要是實踐。



她引述，香港基督教女青年會（女青）今年「3．8國際婦女節」前夕，公布一項有關婦女運動習慣及健康意識的調查結果，25至59歲年齡群之中95%受訪婦女未能做到世衞建議的體能活動量，相比2019年衛生署發表的《人口健康調查報告書》中只有18%女性不達標，女士做運動時間大幅倒退，68%更表示完全沒有做任何劇烈強度的有氧運動，出現肥胖、月經失調和更年期產生的症狀等健康問題。



此外，婦女對自己的健康關注度不足，甚少定期做婦科檢查，尤以基層婦女情況更為嚴重。傳統上，婦女經常把家庭的照顧放在首位，忽略了自己的需求，隨著香港人口老齡化情況日益嚴重，這種情況變得更加凸顯。



鄭楚華認為：「這反映婦女在擔任照顧者的角色時缺乏時間『Me Time』，需關注自己的身體健康。」



金齡婦女承受家庭、教會壓力



同時，教會也面臨著大量中年人流失的問題，婦女要照顧家人和承擔教會事奉的責任，人們稱之為「金齡群體」的婦女比例越來越高。話說有一位70歲的長者分享她在教會中仍然要負責家長小組工作的經歷。



談到舉辦《愛的根源》，鄭楚華希望通過是次活動重新檢視七個宗派的歷史，再次鼓勵大家所付出的是有價值，同時要留心自己的需求，對於今次的演出者成為鼓勵，提升婦女的自信心，獲得更多滿足感。



在被問到對今天婦女有甚麼鼓勵的話，鄭楚華半開玩笑形容「首先鼓勵自己！」讓腦袋休息思緒放鬆，關注精神上的健康，並嘗試過慢節奏的生活。她重申選擇進行刺繡，藉著這過程能夠減輕壓力，最重要還是把計劃踐行出來。



香港基督教協進會婦女事工小組主辦「愛的根源」活動於10月28日在香港聖公會聖三一座堂善牧堂舉行，共有200人參加。7個宗派機構分別以話劇表演、詩歌獻唱及影片分享等方式呈現其宗派在港發展的歷史，透過重溫先賢的奮鬥故事，讓信徒尋回今日留守在香港的力量和使命。



鄭楚華為香港基督教協進會本年度婦女事工小組召集人、香港基督教女青年會督導主任（基督教及會員事工部）。

