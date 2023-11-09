中國教會代表參與荷蘭聯合聖經公會全球大會

聯合聖經公會第十屆全球大會10月12至18日在荷蘭濱海埃赫蒙德舉行，中國基督教協會會長吴巍牧師等人應邀參加，期間訪問歐洲教會及神學院。



據中國基督教網報導，應聯合聖經公會和荷蘭聖經公會邀請，中國基督教協會會長吳巍牧師等一行二人參加在荷蘭濱海埃赫蒙德（Egmond aan Zee）舉行的聯合聖經公會第十屆全球大會。來自148個國家和地區的420名代表出席10月13日的開幕式。



大會期間，吳巍牧師不僅與聯合聖經公會工作人員進行討論，還與荷蘭、法國、馬來西亞、印度、泰國和巴基斯坦的聖經公會負責人進行交流。



此外，吳牧師還與世界基督教協會（World Council of Churches）秘書長傑里·皮萊博士牧師（Rev. Prof. Dr Jerry Pillay）交流，皮萊博士牧師則對中國教會的發展相當有興趣，並表示希望訪問中國。



由於疫情的關係，中國教會已經有三年未能訪問歐洲的教會和神學院。因此，在荷蘭丁道爾神學院（Tyndale Theological Seminary）院長貢那·麥琪的邀請下，以及聯合聖經公會中國事工部主任的協調下，吳巍牧師和另外一位同行應邀訪問了該神學院。他們向丁道爾神學院的師生介紹了中國教會的歷史和現狀，中國教會的特點以及當前面臨的挑戰等內容。



另外，聯合聖經公會中國夥伴關係（ United Bible Societies China Partnership , UBSCP）在臉書發佈消息，今年7月23日至8月2日代表團拜訪在北京、山東、南京和上海的事工夥伴，雙方舉行多次富有成效的會議，交流最新情況並探討如何更好地支持中國教會。



代表團稱，感謝上帝在相互尊重和信任基礎上建立伙伴關係，也感謝上帝為該會服務中國教會，履行上帝賦予的使命而感到榮幸。

