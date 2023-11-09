逾300領袖出席全華浸宣大會 擬訂普世宣教方案

第10屆全球華人浸信會宣教大會（下稱：全華浸宣）於8月22日至24日在泰國芭提雅舉行，主題為「在這時代——傳給萬邦的故事」。此次大會吸引20多個國家、300多位華人浸信會代表和教會領袖參加，香港浸聯會感恩華人浸信會藉浸宣平台得著未得之民。



華人浸信會藉浸宣平台得著未得之民



各地浸信會各有不同的宣教焦點，包括香港浸信會的蒙古工作、馬來西亞原住民宣教、東歐的白人、東正教和穆斯林族群、澳門賭博事工等。全球華人浸信會宣教大會作為平台，為各地浸信會和差傳事工聚集資源，互相配搭，關注禾場上的需求，開展新的福音工作。



香港浸信會聯會總幹事李國雄牧師在《浸聯會家書》分享此行，感恩華人浸信會能夠在「全華浸宣」的平台上進行十屆的宣教大會，得著了許多未得之民。他也感謝香港的浸信會領袖在28年前發起了這個宣教平台，連結各地區的浸信會聯會，推動宣教工作。



李牧師並指，大會結束後聯同部分教會領袖前往泰國浸信會聯會、泰國浸信會神學院進行探訪。他們感恩泰浸神在香港和海外教會的支持下，順利完成了重建和擴建。除了泰語神學課程外，該學院還將增設華語神學課程，培育當地華人教會的牧者領袖。



大會制定普世宣教行動方案



全球華人浸信會宣教大會宗旨是聯繫世界各地華人浸信會聯會和教會差傳事工的宣教聯絡網，促進浸信會對差傳事工的支持，並在主裡合一，完成普世宣教的責任。



每三年舉辦一次的宣教大會，目標是匯聚更多地區的浸信會同工和信徒，彼此激勵，同心合意，同擔使命，同得萬民。自1995年在香港舉辦第一屆宣教大會以來，已先後在馬來西亞檳城、台灣台北、泰國清邁和新加坡舉行。



是次大會內容和特色包括：國際性講員的分享、來自不同地區的宣教士分享感人見證、絲綢之路和封閉工場的宣教呼聲等。



閉幕禮上，除了激勵人心的信息和見證，還將制定為期至少三年的普世宣教行動方案。大會期間還安排了跨文化宣教的活動，包括靈修查經、異象分享、認領未得之民、宣教工場和宣教課題探討等。



2025年第11屆全球華人浸信會宣教大會將於台灣舉行，同時標誌著全華浸宣成立30周年。

