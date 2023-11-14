聖地爭議：基督教、猶太教、伊斯蘭教的歷史衝突

聖城耶路撒冷，被天主教徒、基督教徒、東正教會視為最神聖的地方，耶穌在那裡度過最後一周，在耶路撒冷，有一條被稱為「苦路」的路徑，是耶穌背著十字架走過的地方，聖墓教堂則是耶穌被埋葬並從死裡復活的地方。然而，耶路撒冷也是猶太教和伊斯蘭教的聖地，導致長期的爭議和衝突。



每種宗教都有聖地：神聖的地方



基督教出版社社長横坂剛比古（MARO）在基督教媒體Christian Press專欄發文解釋「聖地」這一詞的意義。雖然在動漫或電影中，聖地指的是背景地，但這個詞最初是宗教術語，字面意思是神聖的地方。



許多宗教，包括基督教在內都有自己的聖地。在字典中查找「聖地」一詞的解釋，可以得到下面的描述：「這片土地與諸神、佛陀、聖人以及宗教的起源有著深厚的聯繫，被認為是神聖的。」



耶路撒冷被認為是基督教的聖地。對於天主教徒來說，梵蒂岡是聖地；對於東方教會來說，君士坦丁堡是聖地。然而，耶路撒冷被天主教徒、新教徒和東方教會一致認為是最神聖的地方。耶路撒冷是耶穌度過最後一周、被釘十字架並復活的地方，因此被認為是聖地。許多基督教的重要事件都發生在這裡。



耶路撒冷有一條被稱為「苦路」的路徑，長約600米，是耶穌背著十字架走過的路。許多基督徒朝聖者沿著這條路走，回顧耶穌的苦難。目標是耶穌被釘十字架的各各他山，但我們對於這座山的確切位置並不清楚，甚至不確定它是否真的是座山。然而，普遍的觀點是現在的「聖墓教堂」（Church of the Holy Sepulcher）就是耶穌被埋葬並從死裡復活的地方。聖墓教堂是為了紀念這一事件而建造的，因此被認為是神聖的地方。



耶路撒冷：基督教、猶太教、伊斯蘭教爭奪之地



耶路撒冷也被猶太教和伊斯蘭教視為聖地。耶路撒冷在猶太教中被視為聖地，因為聖殿是獻給上帝的「應許之地」的中心，也是猶太王國的首都。雖然聖殿在公元70年被摧毀，但部分城牆保留下來，被稱為「哭牆」，是猶太人祈禱的地方。



耶路撒冷在伊斯蘭教中也是一個重要的聖地，因為穆罕默德在這裡經歷了神秘的旅程，這裡包括圓頂清真寺和阿克薩清真寺。



耶路撒冷的聖地對於基督教、猶太教和伊斯蘭教來說都非常重要，但這也導致了長期以來的爭議和衝突。基督教、猶太教和伊斯蘭教被稱為「亞伯拉罕宗教」，它們有共同的根源。儘管他們的聖地在同一個地區，但分割土地卻相當困難。耶路撒冷一直是爭議的焦點，這在歷史上一再顯現，如十字軍東征和現今的巴勒斯坦問題。

