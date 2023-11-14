十億靈魂豐收特會 黃聖周牧師：2033年全球拯救十億靈魂！





十億靈魂豐收運動（Billion Soul Harvest）11月8至9日在台北真理堂舉辦「十億靈魂豐收特會」，韓國全球宣教委員會副理事長黃聖周牧師呼籲沉睡的教會醒來，拯救一個個的靈魂就是拯救了十億個靈魂！



兼任十億靈魂收割理事長的黃聖周（Hwang Sung Joo）分享愚拙童女和聰明童女的比喻，強調在耶穌再來之前，我們應該隨時預備好自己，並向人傳揚福音。



黃聖周從神領受到收割十億靈魂的異象，以愛病人的心為出發點，建立了關懷病人的醫療系統並創立了生食Erom品牌。神一步步引導他，使他的影響力跨越國界和各族群。他以宣教為異象，透過營商宣教的方式，希望在2033年實現全球十億靈魂收割的異象，視愛和服事為其領導的整個集團的核心價值。



上月，黃聖周出版新書《十億靈魂拯救運動--用愛改變這世界》，本身是韓國癌症專科權威的他，被韓國媒體形容為「典型的多重角色玩家」。



書中提到黃聖周在癌症治療領域取得了開創性的成就，同時也秉持著福音的使命。他利用自己的醫學專業能力，積極在世界各地進行醫療宣教，並通過不同的渠道發揮影響力，並且懷著將神的愛傳遍全球的夢想，努力將天國的價值觀帶到地球上。



黃聖周認為：「現代人的不幸不是他們不能實現夢想，而是沒有夢想去實現。」他鼓勵所有人，無論年齡大小，都要追尋夢想並在當下活出未來的夢想，因為那些不懈追求夢想的人永遠年輕，而那些自滿且缺乏夢想的人則會變得衰老。

