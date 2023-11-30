西雅圖烈火特會：雨季不滅聖靈之火 燃燒華人教會

西雅圖烈火特會繼香港站9至10月在西雅圖華人行道會舉行，講員之一張光偉牧師強調烈火特會不靠講員只靠聖靈，神蹟醫治坐輪椅的弟兄、有說方言的、領受醫病恩賜的………，在雨季裡聖靈之火不滅，復興華人教會！



烈火特會：神蹟醫治坐輪椅者、聖靈復興教會



由新店行道會、西雅圖華人行道會、美國行道會西北區聯會合辦「2023西雅圖烈火特會」併發聖靈的火花。主辦單位稱，烈火特會為西雅圖帶來了第一次最熱情的奮興，來自不同的教會聚集一起敬拜上帝，弟兄姊妹不分種族懷著喜樂感恩的心獻上馨香的祭讚美上主。



在禱告會裡眾人都見證聖靈的大能，有坐輪椅的弟兄站起來行走、長短腳的參加者得醫治、有被聖靈擊倒、有說方言的、領受醫病恩賜的，聖靈大能觸摸每一個人，在會場裡親身為主作見證，烈火燃燒每一個人，每一間教會都大復興。



是次烈火特會來自新店行道會、西雅圖華人行道會的團隊參與服侍，有敬拜隊團員分享：「為了敬拜主喉嚨都發不出聲來，還是值得，halleluja感謝主！」



烈火特會不單是一刻的奮，跟十年來各種不同類型的特會興起，就是延續特會之後的聖靈之火。



烈火特會由最初400人的小型聚會，十多年來擴展至9,000人大型特會，平均每年吸引超過60間教會、200位海外牧者和弟兄姊妹積極參加。



新店行道會創會牧師張松茂分享：「只要人的內裡被燃燒，外面不論用甚麼方法教會都可以復興。」



雨季的日子 上帝復興華人教會



新店行道會主任牧師張光偉牧師分享，烈火特會的特色不是講員，講者們都不是甚麼樣子特別的人，是每次烈火特會當中大家都經歷一個特別的事情，就是上帝親自來到這裡，用聖靈的大能在敬拜讚美、禱告當中看見上帝行神蹟。



他在過去幾場特會都親身經歷神行了很特別的神蹟：一個沒法走路的普通人在特會被上帝醫治，他能起來行走。在西雅圖烈火特會，上帝同樣特別為每一個人準備，在敬拜禱告的時刻，整個聚會裡我們都感覺到生命再一次被奮興、燃點起來。



張光偉強調：「上帝真的很愛每個城市，西雅圖在9月底、10月初是雨季的開始，提醒了我，上帝在這個自然現象當中要做超自然的神蹟，但願在上帝恩雨的季節，我們每個人預備一起被上帝更新，看見上帝復興所有華人教會。」

