調查：5成青少年情緒困擾拒絕求助：怕被社會歧視

近月學童自殺個案激增，本地八所大學發表聯合聲明，呼籲大學生重視個人心理健康「自我傷害絕不能解決問題」。菁研工作小組、突破機構亦發佈「情緒污名化與青少年求助行為」研究，發現5成青少年高度情緒困擾，但拒絕求助，害怕被社會污名指危險人物。



自殺個案飈升 八所大學呼籲建立逆境自強文化



近月學童自殺個案飈升，從今年初至11月錄得306宗學童輕生個案，其中37人死亡，約7成沒有精神健康問題紀錄，港大醫學院表示，學童自殘或自殺原因來自學業壓力、家庭問題、人際衝突、受社交媒體負面信息影響，促使社會各界合作有助緩解問題。



本地八所大學：香港大學、香港中文大學、香港科技大學、香港理工大學、香港城市大學、香港浸會大學、嶺南大學、香港教育大學發表聯合聲明，呼籲大學生重視個人心理健康，並指「自我傷害絕不能解決問題」，鼓勵學生向人傾訴表達個人感受等；校方、家長、社會合作建立逆境自強的文化，傾聽年輕人的心聲。



5成高度情緒困擾不求助：怕被社會污名



菁研工作小組、突破機構亦提出疑問：「青少年面對困擾，情緒支援服務為何未能停止悲劇發生？」兩者並於11月13日發佈一項名為「情緒污名化與青少年求助行為」研究。



調查於2022年8至12月期間進行，研究以滾雪球方式（Snowball Sampling）邀請10至29歲青少年填寫網上問卷，成功收回529份有效問卷。受訪男性為37.4%、女性則為62.6%，平均年齡21.4歲。



研究發現，五成受訪青少年受高度情緒困擾；七成六受訪者希望向人傾訴，但實際不足一半傾向尋求他人幫助。數據顯示情緒污名化影響青少年對情緒的想法，以致感困擾也不願向他人傾訴，原因「唔想放負影響朋友」、「其他人會覺得自己麻煩、有問題」、「俾人脆弱、唔掂感覺」；受訪者亦怕被社會污名化，認為社會一般人會害怕、盡量遠離有情緒困擾的人、有情緒困擾的人都會帶來危險等。



報告建議，正面傾訴經驗有助青少年正面看待情緒困擾，多加留意青少年情緒狀態，提供適時的關心，關注青少年的組織在社會需加強推廣，如輔導資源等。

