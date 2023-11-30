《少年大衛》上映！媒體公司打造強大基督教兒童市場





原創長片《大衛》2025年上映，前傳《少年大衛》於本月推出，該片為兒童連續劇共五集，講述年輕大衛的牧羊人生活。製作公司米諾與天使工作室作打造出基督教價值觀為導向的兒童劇，並以聖經和基督教的角度講述故事。



《少年大衛》（Young David）是一部五集的動畫連續劇，講述年輕時的大衛作為一位牧羊人的生活，與七弦琴、彈弓和羊為伴。每集的標題分別是「戰士」、「國王」、「牧羊人」、「詩人」和「崇拜者」。該系列由具有在索尼、迪士尼、夢工廠、皮克斯等好萊塢大型工作室工作經驗的創意人員聯合製作。



這部劇集提升了聖經動畫的品質，讓人們對即將上映的長片《大衛》有一個初步的了解。天使工作室商務長傑弗瑞．哈蒙（Jeffrey Harmon） 表示：「我們很榮幸能與米諾（Minno）合作，這家公司與我們有著共同的使命，那就是放大光芒。」



米諾為串流媒體服務公司，與工作室合作為基督徒孩子製作原創內容。該公司的首席執行官兼聯合創始人艾瑞克．葛斯（Erick Goss） 提到，他創立公司目的是填補基督教兒童娛樂市場的巨大缺口。該公司有興趣製作以基督教價值觀為導向的內容，並以聖經和基督教的角度講述故事。



葛斯表示，公司在內容創作和管理方面專注於兒童，並且相信這是一個有供應和分銷潛力的市場。他提到，耶穌生平連續劇《上帝所揀選的人》（The Chosen） 、《蔬菜狂想曲》（VeggieTales）系列和其他節目，成功證明了兒童娛樂市場的活躍，但關鍵是缺乏足夠高品質的內容來滿足觀眾的需求。



他希望看到公司在未來十年將基督教娛樂節目和電影在市場佔重要席位，讓人輕鬆地找到基督教兒童娛樂節目，並在全球範圍內享受到這些節目。



《少年大衛》於今年11月10日在Minno Kids串流服務、天使工作室串流平台與APP上架。 天使原創長片《大衛》（David）於2025年上映。

