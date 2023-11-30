考古：雷達探測疑發現挪亞方舟降落地

土耳其東部一個偏遠地點存在古人類活動和陶器，有人認為那裡可能是挪亞方舟的着陸點，但被基督教、科學家、考古學家質疑，認為挪亞和家人從方舟下來後，沒有樹木可建造住所，拆卸方舟取木材，所以挪亞方舟不可能完好無損地保存至今。



挪亞方舟遺址 5000年前疑有人類活動



自1959年土耳其陸軍上尉伊翰．杜魯皮納爾（Llhan Durupinar）在土耳其東部安納托利亞高原滕杜雷克（Tendürek）山上發現疑似方舟遺址後，一直引起人們興趣。



最近伊斯坦布爾技術大學與其他學術機構舉行研討會，研究人員公布最新研究結果，發現這地方有陶器燒製過程的遺蹟，而且是「船形」地質構造，但仍有待進一步分析。



2022年12月，研究小組利用探地雷達對該遺址進行探查，發現地下層和引人入勝的角狀結構。根據研究人員的說法，這些特徵與自然地質構造無關，可能與人類活動有關。



研究人員指出，初步檢測約二十多個岩石和土壤樣本，初步顯示該遺址約5000年前曾有人類活動。這些考古文物顯示人們對粘土製作工藝有進一步的認識，並由不同來源的材料組成。



儘管考古工作目前只是進行了初步的考古地表調查，但下一階段預計將進行地球物理勘測、岩心鑽探和可能的有限發掘。



挪亞方舟遺址待考證 洪水事件非神話



然而，基督教和科學家對這一發現持保留態度。基督教的觀點認為，挪亞和他的家人在方舟下船後沒有可用的樹木建造住所，拆卸了方舟取木材，因此挪亞方舟不可能完好無損地保存至今。



基督教、科學家、考古學家認為挪亞方舟是否存在仍需繼續研究和討論，對目前的實物證據尚未達成共識。



儘管如此，研究人員對於該遺址的進一步研究表示興趣，並計劃進行更多的地質勘測和可能的發掘工作，以更好地解析這一古老的地點。



根據《聖經》創世記6至8章記載，洪水不是神話傳說，是「上帝懲罰人類惡行」，挪亞真有其人，大洪水也真有其事，挪亞方舟最終停留在亞拉臘山上。

